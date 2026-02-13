Los usuarios de Kutxabank no podrán sacar dinero en sus cajeros ni pagar con Bizum este sábado

Kutxabank abordará durante la madrugada del viernes 13 al 14 de febrero la integración tecnológica de Cajasur, con una parada técnica de entre 12 y 18 horas de sus canales digitales (web, app y Bizum) y cajeros propios para los clientes de Kutxabank.

En una nota, el banco ha informado de que, durante la parada técnica, los clientes podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y online; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay); sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión o si se necesita bloquear la tarjeta, se podrá hacer de forma inmediata en el 900 44 55 66.

Si se prevé realizar algún pago (Bizum o transferencia) durante ese período de tiempo, el banco recomienda a sus clientes planificarlo para antes o después de la pausa. Finalizada la pausa, se reactivará el servicio de forma progresiva y los clientes operarán con normalidad en la web y app de Kutxabank con el usuario y claves habituales.

Kutxabank ha reforzado sus equipos de atención al cliente y para cualquier duda, los clientes podrán consultar a su gestor y, además, se ha habilitado una web con las cuestiones más frecuentes (FAQs) sobre el proceso de integración: www.kutxabank-cajasur.es.



