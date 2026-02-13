BANCA
Los usuarios de Kutxabank no podrán sacar dinero en sus cajeros ni pagar con Bizum este sábado

Durante la parada técnica, que se prolongará entre 12 y 18 horas, los clientes podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y online; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay); sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión.

Euskaraz irakurri: Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera eta Bizum erabili larunbat honetan
Agencias | EITB

Kutxabank abordará durante la madrugada del viernes 13 al 14 de febrero la integración tecnológica de Cajasur, con una parada técnica de entre 12 y 18 horas de sus canales digitales (web, app y Bizum) y cajeros propios para los clientes de Kutxabank. 

En una nota, el banco ha informado de que, durante la parada técnica, los clientes podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y online; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay); sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión o si se necesita bloquear la tarjeta, se podrá hacer de forma inmediata en el 900 44 55 66.

Si se prevé realizar algún pago (Bizum o transferencia) durante ese período de tiempo, el banco recomienda a sus clientes planificarlo para antes o después de la pausa. Finalizada la pausa, se reactivará el servicio de forma progresiva y los clientes operarán con normalidad en la web y app de Kutxabank con el usuario y claves habituales.

Kutxabank ha reforzado sus equipos de atención al cliente y para cualquier duda, los clientes podrán consultar a su gestor y, además, se ha habilitado una web con las cuestiones más frecuentes (FAQs) sobre el proceso de integración: www.kutxabank-cajasur.es.

