Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera eta Bizum erabili larunbat honetan
Ostiraletik larunbaterako goizaldean egingo da geldialdi teknikoa, eta 12-18 ordu artean iraungo du. Tarte horretan, Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute, bai fisikoki eta baita aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay) ere, eta beste finantza erakundeetako kutxazainetan dirua atera ahalko dute komisiorik ordaindu gabe.
Iazko urtarrilaren 1ean Kutxabankek eta Cajasurrek bat egin zuten, eta proiektu estrategiko hori amaitzeko, bi erakundeen arteko integrazio teknologikoa egingo dute ostiraletik larunbaterako goizaldean. Geldialdi teknikoak 12 eta 18 artean iraungo du eta eragina izango du finantza erakundearen kanal digitaletan (webgunea, app eta Bizum) eta kutxazainetan.
Tarte horretan, Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera, ezta Bizum erabili ere.
Finantza erakundeak ohar bidez jakinarazi duenez, etenaldiak irauten duen bitartean Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute —bai fisikoki eta aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay)— eta beste banketxeetako kutxazainak erabili ahal izango dituzte inolako komisiorik ordaindu gabe. Gainera, txartela blokeatu behar dutenek 900 44 55 66 telefonoa erabilgarri izango dute.
Bizum edo transferentziaren bat egin behar dutenei etenaldiaren aurretik edo ondoren egitea gomendatzen du Kutxabankek.
Geldialdiaren inguruko edozein zalantza izanez gero, www.kutxabank-cajasur.es webgunea bisitatu daiteke.
Zure interesekoa izan daiteke
Prezioak moteldu egin dira Euskadin eta sei hamarren jaitsi dira urtarrilean
Urte arteko indizea % 2,6an kokatu zen Araban eta Bizkaian, eta % 1,7an Gipuzkoan. Nafarroan % 2,2koa izan zen.
Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko lan batzordeen bilera euskal erakundeekin, ostiral mehe eguna eta irratiaren mundu eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Tubos Reunidoseko Amurrioko langileek 24 orduko greba dute gaur, enpresa batzordeak euskal erakundeekin bilera egingo duten egunean
Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeak Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bilduko dira, 09:00etatik aurrera, Lakuan. Hori dela eta, Lakua atarian kontzentrazioa egingo dute.
Etxanobek eta Mendozak uko egin diote Ayesaren egoitzaren gainean "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari
Bizkaiko ahaldun nagusi Elixabete Etxanobek eta Gipuzkoako ahaldun nagusi Eider Mendozak uko egin diote "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari, bi lurraldeetatik Ayesaren dibisio digitalaren egoitza zein izan beharko litzatekeen erabakitzeko. Izan ere, hori konpainiaren erosketa eragiketaren "filosofiaren" aurka joango litzateke.
Zubietako erraustegiko langileek mobilizazioak iragarri dituzte hitzarmen berri baten alde
Salatu dutenez, "langileen osasuna babestuko duen hitzarmena" negozitzeko hainbat saiakera egin dituzte, bana "enpresaren ezezkoa besterik ez" dute jaso.
Ramiro Gonzalez: "Ahal dugun guztia egingo dugu Tubos Reunidosen egoera konpontzeko"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak esan du Aldundia "erabat inplikatuta" dagoela Tubos Reunidosen egoeraren konponbidean, eta azaldu du SEPIri eskatu diola zorraren berregituraketan inplikatzeko eta parte hartzeko.
Foru aldundiek 20.324 milioi euro bildu zituzten iaz, urrian aurreikusitakoa baino 231 milioi gehiago
PFEZa aurreko urteetako batez bestekoaren gainetik hazi da (+% 14,2), baina Sozietateen gaineko Zergak % 17,3ko jaitsiera izan du.
93 langile finko egingo ditu Nafarroako Volkswagenek, eta lan-erregulazioko espedientea baztertu du
Zuzendaritzak akordioa sinatu du UGTrekin eta CCOOrekin 2026ko produkzio-programa betetzeko. Aurten 262.217 ibilgailu egingo dituztela aurreikusten dute.
Tubos Reunidoseko langileen batzordeak iragarri du lanuzte gehiago egingo dituztela otsail eta martxoan
Enpresak proposatutako negoziazio mahaiekin bat egingo dute lanuzteek: otsailaren 17an, 23an eta 26an eta martxoaren 4an eta 9an. Oraingoan, Trapagarango lantegiak ere bat egingo du mobilizazioekin.