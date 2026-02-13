BANKETXEAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera eta Bizum erabili larunbat honetan

Ostiraletik larunbaterako goizaldean egingo da geldialdi teknikoa, eta 12-18 ordu artean iraungo du. Tarte horretan, Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute, bai fisikoki eta baita aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay) ere, eta beste finantza erakundeetako kutxazainetan dirua atera ahalko dute komisiorik ordaindu gabe.  

KUTXABANK-EFE.JPG
Kutxabank. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iazko urtarrilaren 1ean Kutxabankek eta Cajasurrek bat egin zuten, eta proiektu estrategiko hori amaitzeko, bi erakundeen arteko integrazio teknologikoa egingo dute ostiraletik larunbaterako goizaldean. Geldialdi teknikoak 12 eta 18 artean iraungo du eta eragina izango du finantza erakundearen kanal digitaletan (webgunea, app eta Bizum) eta kutxazainetan. 

Tarte horretan, Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera, ezta Bizum erabili ere. 

Finantza erakundeak ohar bidez jakinarazi duenez, etenaldiak irauten duen bitartean Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute —bai fisikoki eta aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay)— eta beste banketxeetako kutxazainak erabili ahal izango dituzte inolako komisiorik ordaindu gabe. Gainera, txartela blokeatu behar dutenek 900 44 55 66 telefonoa erabilgarri izango dute. 

Bizum edo transferentziaren bat egin behar dutenei etenaldiaren aurretik edo ondoren egitea gomendatzen du Kutxabankek. 

Geldialdiaren inguruko edozein zalantza izanez gero, www.kutxabank-cajasur.es webgunea bisitatu daiteke. 

Kutxabank Eguneko Titularrak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X