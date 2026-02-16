El 60 % de las actuaciones de Inspección de Trabajo sobre jornada laboral detectaron irregularidades en 2025

La Inspección de Trabajo en Euskadi detectó el pasado año más de un 60 % de irregularidades en sus actuaciones inspectoras a empresas relacionadas con incumplimientos de jornada laboral, horas extraordinarias y la obligación de registro horario, un porcentaje que se mantiene parecido en los últimos años.



En las 1490 actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo en 2025 en materia de tiempo de trabajo, la autoridad laboral detectó 417 infracciones y efectuó 401 requerimientos para que fuesen subsanadas las anomalías detectadas.



Estos datos forman parte del balance de su actividad inspectora el pasado año, presentados este lunes en Bilbao por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, acompañado por la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez, y la subdirectora de la Inspección de Trabajo del País Vasco, Iciar González.



Según los datos aportados, la Inspección de Trabajo de Euskadi realizó el pasado año 20 191 actuaciones, en las que se detectaron 1862 infracciones —que supusieron 10,4 millones de euros— y revisó 26 959 contratos, de los cuales 1788 fueron transformados en indefinidos y a tiempo completo.



"Empleos decentes"



En el contexto actual de "cifras récord" de empleo, el consejero Torres ha señalado que es "precisamente cuando debemos profundizar aún más en la calidad del mismo: empleos decentes, con derechos, seguros y ajustados a la legalidad", ha abogado.



Pese a las irregularidades observadas, ha destacado que los comportamientos fraudulentos detectados afectan a porcentajes muy reducidos del total de empresas (entre el 0,4 % y el 2,3 % según el supuesto), lo que demuestra "un alto cumplimiento" de la ley.



Las cifras en cuanto a actuaciones de la Inspección de Trabajo el pasado año son similares a las registrados el año precedente, aunque sí ha habido un incremento en relación a las infracciones impuestas por incumplimientos en el ámbito de la seguridad y salud laboral.



Condiciones de trabajo

En el ámbito de las Relaciones Laborales, la Inspección de Trabajo de Euskadi llevó a cabo 6974 actuaciones —el 35 % del total—, que se saldaron con 635 infracciones y 1669 requerimientos.



En este apartado, destacaron los incumplimientos detectados en materia de horario laboral, pero también los relacionados con las condiciones de trabajo —151 infracciones detectadas entre 1445 controles desarrollados—.



Plan 2026-2028

En el mismo acto informativo, la viceconsejera Elena Pérez ha presentado el Plan de Gestión 2026-2028 de la Inspección de Trabajo de Euskadi, que contempla la cobertura de todas las plazas vacantes en su seno —18 de 83 plazas, entre inspectores y subinspectores— y el refuerzo de la estructura operativa.



