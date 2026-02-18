Uber en San Sebastián
Felipe Fernández Aranburu, director de Uber España: "Cumplimos con toda la normativa vigente"

Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal
Felipe Fernández Aramburu. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Felipe Fernandez Aramburu, Uberren Espainiako zuzendaria: "Indarrean dagoen araudi guztia betetzen dugu"

El director general de Uber en España y Portugal afirma que están "muy contentos" de llegar a la capital guipuzcoana. Fernández ha destacado que más de 300 000 personas entraron en la aplicación de Uber desde San Sebastián el año pasado. Ha mostrado su total disposición a trabajar con todas las administraciones para poder establecer un marco jurídico claro hacia futuro.

Donostia-San Sebastián Transporte VTC Economía

X