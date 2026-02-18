Felipe Fernández Aranburu, director de Uber España: "Cumplimos con toda la normativa vigente"

Ha pasado un mes y seis días desde que Josu Jon Imaz, el actual consejero delegado de Repsol entrara a la Casa Blanca, con representantes de otras empresas petrolíferas, para reiniciar la industria petrolera venezolana. En las últimas horas ha llegado al puerto de Bilbao el primer petrolero con crudo del país caribeño desde que Trump tomase el control de dicha industria. Repsol se ha hecho con un millón de barriles que serán tratados en la plata de Petronor, en Muskiz.