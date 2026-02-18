Uber, Donostian

Felipe Fernandez Aramburu, Uberrek Espainian duen zuzendaria: "Indarrean dagoen araudi guztia betetzen dugu"

Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal
Felipe Fernández Aramburu. Argazkia: EITB.

Uberrek Espainian eta Portugalen duen zuzendari nagusiak adierazi du "oso pozik" daudela Gipuzkoako hiriburura iritsi direlako. Fernandezek nabarmendu du iaz 300.000 pertsona baino gehiago sartu zirela Uberren aplikazioan Donostian. Administrazio guztiekin lan egiteko prest agertu da, etorkizunera begira esparru juridiko argia ezarri ahal izateko.

