Los taxistas donostiarras advierten que Uber solo tiene licencia "para ofrecer servicios interurbanos, no urbanos"

Roberto Azofra, Taxis Donostialdea
Roberto Azofra. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Donostiako taxilariek ohartarazi dute Uberrek "hiriarteko zerbitzua eskaintzeko bakarrik duela baimena, ez hiri barrukoak"

Roberto Azofra, presidente de Donostialdea Sociedad de Servicios y vicepresidente de Agitax, ha pedido a las autoridades municipales que realicen inspecciones sabiendo que Uber está ofreciendo servicios urbanos ilegalmente. 

Taxis Transporte VTC Donostia-San Sebastián Economía

