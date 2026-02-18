Uber Donostian
Donostiako taxilariek ohartarazi dute Uberrek hiriarteko zerbitzua eman dezakeela soilik

Roberto Azofra, Taxis Donostialdea
18:00 - 20:00
Roberto Azofra. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Roberto Azofrak, Donostialdea Sociedad de Servicios elkartearen presidente eta Agitaxen lehendakariordeak, ikuskapenak egiteko eskatu die udal agintariei, jakinda Uber, legez kanpo, hiri barruan zerbitzuak eskaintzen ari dela. 

Taxiak VTC zerbitzua Donostia Ekonomia

