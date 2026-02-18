TELECOMUNICACIONES
Una incidencia en Movistar deja varias horas sin conectividad a unas 100.000 pymes en el Estado

La avería ha afectado a los servicios de Movistar Empresas desde primera hora de la mañana y ha provocado problemas en distintos territorios, entre ellos Euskadi.

Telefonica sede corporativa Madrid egoitza ciberataque erasoa EFE
Agencias | EITB

Última actualización

La avería de una plataforma de Movistar, marca comercial de Telefónica, ha dejado sin voz y datos a unas 100.000 pequeñas y medianas empresas en el Estado durante varias horas de este miércoles, según han informado fuentes conocedoras de la incidencia.

Movistar España ha explicado en su cuenta oficial en la red social X que sus técnicos detectaron una incidencia que afectaba a los servicios de Movistar Empresas y que estaban trabajando para solucionarla. “Existe una incidencia en el servicio de Movistar Empresas. Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible”, señalaron desde la compañía tras conocerse la avería.

El problema comenzó a primera hora de la mañana, tal y como reflejaba el portal especializado Downdetector, que registró un pico cercano a las 3.000 notificaciones en torno a las 09:00 horas.

Entre las zonas afectadas figuraron provincias como Albacete, Cuenca o Soria. En Albacete, por ejemplo, la incidencia dejó sin conexión a servicios locales como Radio Taxi. También se registraron problemas en distintos puntos de Euskadi, Andalucía y Madrid.

Posteriormente, Movistar (Telefónica) ha informado de que la incidencia ya ha quedado solucionada y el servicio ha sido restablecido, tras varias horas de afección a miles de pymes en el conjunto del Estado. La compañía no ha detallado el origen concreto de la avería.

