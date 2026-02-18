TELEKOMUNIKAZIOAK
Hainbat orduz konektibitaterik gabe izan dira 100.000 enpresa inguru Estatuan, Movistarren intzidentzia batengatik

Matxurak Movistar Enpresen zerbitzuei eragin die goizean goizetik, eta arazoak eragin ditu hainbat lurraldetan, besteak beste, Euskadin.

Telefonica sede corporativa Madrid egoitza ciberataque erasoa EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Telefonicaren marka komertziala den Movistarren plataforma baten matxurak Estatuko 100.000 enpresa txiki eta ertain telefono zerbitzurik eta daturik gabe utzi ditu hainbat orduz, enpresak jakitera eman duenez.

Movistar Españak X sare sozialeko bere kontu ofizialean azaldu duenez, teknikariek Movistar Enpresen zerbitzuei eragiten zien intzidentzia bat antzeman dute, eta hori konpontzeko lanean izan dira goiz osoan zehar. "Gorabehera bat dago Movistar Enpresen zerbitzuan. Teknikariak lanean ari dira zerbitzua ahalik eta lasterren berrezartzeko", adierazi du konpainiak, matxuraren berri izan ondoren.

Arazoa goizeko lehen orduan hasi da, Downdetector atari espezializatuak adierazi duen bezala. Atari horrek 3.000 bat jakinarazpen erregistratu ditu 09:00ak inguruan.

Albaceten, adibidez, gertakariak konexiorik gabe utzi ditu tokiko zerbitzuak, hala nola Radio Taxi. Euskadiko, Andaluziako eta Madrilgo hainbat tokitan ere arazoak izan dira.

Ondoren, Movistarrek (Telefonica) jakinarazi du gorabehera konponduta dagoela eta zerbitzua berrezarri egin dela, Estatu osoan hainbat orduz milaka enpresari eragin ondoren. Konpainiak ez du matxuraren jatorri zehatza zehaztu.

