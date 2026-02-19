COMERCIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las exportaciones de la CAV caen por segundo año consecutivo

En total, la Comunidad Autónoma Vasca ha exportado por un importe de 29 851 millones de euros, un 3,6 % menos que en el año anterior.
puerto-bilbao-efe
Puerto de Bilbao. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: EAEko esportazioek behera egin dute 2025ean, bigarren urtez jarraian
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las exportaciones de las empresas vascas durante todo el 2025 superaron los 29 851 millones de euros, un 3,6 % menos que en el año anterior, con lo que se encadenan dos ejercicios consecutivos de descensos. 

Esta bajada de las exportaciones se debió por la caída de la de los productos energéticos, un 33,3 %, ya que las de los no energéticos tan solo lo hicieron en un 1,6 %.

La caída se acumula a la de 2024, que fue del 5,1 %, primera que se dio desde la pandemia. En 2022 Euskadi registró el récord exportador de la serie histórica, con 32 538 millones en total.

Las exportaciones en 2025 desde Álava y Bizkaia se redujeron un 3,1 % y un 9,3 %, respectivamente, mientras que las de Gipuzkoa se incrementaron un 2,8 %.

Según ha informado este jueves el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, Alemania, con 4443 millones, Francia (4363) y Reino Unido (1955) fueron los principales países de destino de las exportaciones vascas.

Se mantienen como principales partidas exportadoras los turismos de menos de diez personas (vinculada básicamente a Mercedes Vitoria), que supusieron más del 10 % del total de las exportaciones, los accesorios para la automoción (1942 millones de euros), y los vehículos para el transporte de mercancías (1412 millones). 

Las importaciones se redujeron un 1,6 % 

Las importaciones el año pasado también se redujeron respecto de las de 2024, un 1,6 % en este caso, con la caída de las energéticas (-20,8 %) pero el aumento del resto (+5,3 %).

Titulares de Hoy Comercio Economía Comunidad Autonóma Vasca Eustat

Te puede interesar

Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Felipe Fernández Aranburu, director de Uber España: "Cumplimos con toda la normativa vigente"

El director general de Uber en España y Portugal afirma que están "muy contentos" de llegar a la capital guipuzcoana. Fernández ha destacado que más de 300 000 personas entraron en la aplicación de Uber desde San Sebastián el año pasado. Ha mostrado su total disposición a trabajar con todas las administraciones para poder establecer un marco jurídico claro hacia futuro.
Cargar más
Publicidad
X