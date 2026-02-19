Las exportaciones de la CAV caen por segundo año consecutivo
Las exportaciones de las empresas vascas durante todo el 2025 superaron los 29 851 millones de euros, un 3,6 % menos que en el año anterior, con lo que se encadenan dos ejercicios consecutivos de descensos.
Esta bajada de las exportaciones se debió por la caída de la de los productos energéticos, un 33,3 %, ya que las de los no energéticos tan solo lo hicieron en un 1,6 %.
La caída se acumula a la de 2024, que fue del 5,1 %, primera que se dio desde la pandemia. En 2022 Euskadi registró el récord exportador de la serie histórica, con 32 538 millones en total.
Las exportaciones en 2025 desde Álava y Bizkaia se redujeron un 3,1 % y un 9,3 %, respectivamente, mientras que las de Gipuzkoa se incrementaron un 2,8 %.
Según ha informado este jueves el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, Alemania, con 4443 millones, Francia (4363) y Reino Unido (1955) fueron los principales países de destino de las exportaciones vascas.
Se mantienen como principales partidas exportadoras los turismos de menos de diez personas (vinculada básicamente a Mercedes Vitoria), que supusieron más del 10 % del total de las exportaciones, los accesorios para la automoción (1942 millones de euros), y los vehículos para el transporte de mercancías (1412 millones).
Las importaciones se redujeron un 1,6 %
Las importaciones el año pasado también se redujeron respecto de las de 2024, un 1,6 % en este caso, con la caída de las energéticas (-20,8 %) pero el aumento del resto (+5,3 %).
Te puede interesar
¿Qué inversiones plantea Aena en los aeropuertos vascos?
La compañía rechaza transferir a Euskadi la gestión de sus aeropuertos, mientras anuncia un plan inversor de casi 13.000 millones de euros que incluye ampliaciones en Loiu y mejoras en Hondarribia y Foronda.
Repsol gana un 8,1 % más en 2025, hasta 1899 millones de euros, y eleva el dividendo de 2026
Según ha informado la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado neto ajustado, que mide específicamente la marcha de los negocios, retrocedió un 15,1 % en 2025 respecto al año anterior, hasta los 2568 millones.
Será noticia: ERE en Maderas de Llodio, asamblea general de EUDEL y aviso amarillo por viento y olas
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La plantilla de Maderas de Llodio analiza hoy la sentencia que declara ilegal el ERE
Los trabajadores, en huelga indefinida desde hace más de 150 días, comparecerán este jueves para valorar un fallo que obliga a la empresa a elegir entre readmitir o indemnizar a los 35 despedidos.
KL katealegaia levantará en Arrasate una nueva planta industrial inclusiva
KL katealegaia ha puesto la primera piedra de su nueva planta productiva en Arrasate, que permitirá uniﬁcar y modernizar la actividad que actualmente esta empresa de economía social realiza en los centros productivos de Aretxabaleta y Bergara, avanzando hacia un modelo más competitivo, accesible e inclusivo.
Los taxistas donostiarras advierten que Uber solo tiene licencia "para ofrecer servicios interurbanos, no urbanos"
Roberto Azofra, presidente de Donostialdea Sociedad de Servicios y vicepresidente de Agitax, ha pedido a las autoridades municipales que realicen inspecciones sabiendo que Uber está ofreciendo servicios urbanos ilegalmente.
Decenas de agentes sociales se suman a la huelga general del 17 de marzo por un SMI propio
En una comparecencia en Bilbao, han mostrado su convicción de que "la lucha merece la pena", por lo que el 17M reclamarán un salario mínimo de 1500 euros que "se decida aquí".
Felipe Fernández Aranburu, director de Uber España: "Cumplimos con toda la normativa vigente"
El director general de Uber en España y Portugal afirma que están "muy contentos" de llegar a la capital guipuzcoana. Fernández ha destacado que más de 300 000 personas entraron en la aplicación de Uber desde San Sebastián el año pasado. Ha mostrado su total disposición a trabajar con todas las administraciones para poder establecer un marco jurídico claro hacia futuro.
EL TSJPV declara ilegal el ERE de Maderas de Llodio con 35 despidos
En un principio el ERE contemplaba 39 despidos, aunque finalmente fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente que se ejecutó en octubre del año pasado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado parcialmente las demandas interpuestas contra él, según ha informado ELA.