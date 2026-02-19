Las exportaciones de las empresas vascas durante todo el 2025 superaron los 29 851 millones de euros, un 3,6 % menos que en el año anterior, con lo que se encadenan dos ejercicios consecutivos de descensos.

Esta bajada de las exportaciones se debió por la caída de la de los productos energéticos, un 33,3 %, ya que las de los no energéticos tan solo lo hicieron en un 1,6 %.

La caída se acumula a la de 2024, que fue del 5,1 %, primera que se dio desde la pandemia. En 2022 Euskadi registró el récord exportador de la serie histórica, con 32 538 millones en total.

Las exportaciones en 2025 desde Álava y Bizkaia se redujeron un 3,1 % y un 9,3 %, respectivamente, mientras que las de Gipuzkoa se incrementaron un 2,8 %.

Según ha informado este jueves el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, Alemania, con 4443 millones, Francia (4363) y Reino Unido (1955) fueron los principales países de destino de las exportaciones vascas.



Se mantienen como principales partidas exportadoras los turismos de menos de diez personas (vinculada básicamente a Mercedes Vitoria), que supusieron más del 10 % del total de las exportaciones, los accesorios para la automoción (1942 millones de euros), y los vehículos para el transporte de mercancías (1412 millones).

Las importaciones se redujeron un 1,6 %

Las importaciones el año pasado también se redujeron respecto de las de 2024, un 1,6 % en este caso, con la caída de las energéticas (-20,8 %) pero el aumento del resto (+5,3 %).