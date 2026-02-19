EAEko esportazioek behera egin dute 2025ean, bigarren urtez jarraian
Guztira, 29.851 milioi euro esportatu dira, aurreko urtean baino % 3,6 gutxiago, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak gaur zabaldutako datuen arabera.
2025. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek 29.851 milioi euroren balioa zuten salgaiak esportatu zituzten, aurreko urtean baino % 3,6 gutxiago, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak gaur zabaldutako datuen arabera.
Zehazki, produktu energetikoen esportazioa % 33 jaitsi zen, eta ez-energetikoena, % 1,6.
Esportazioek bigarren urtez beheranzko joerarekin jarraitzen dute, 2024an % 5,1 behera egin zuten eta. 2022. urtean, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako esportazioak maximo historikoetara iritsi ziren eta guztira, 32.538 milioi euro esportatu ziren.
Araban eta Bizkaian esportazioak % 3,1 eta % 9,3 murriztu ziren, hurrenez hurren; Gipuzkoan, aldiz, % 2,8 handitu.
Alemania, Frantzia eta Estatu Batuak dira Euskal Autonomia Erkidegoko esportazioen helmuga nagusiak. Alemania (4.443 milioi) ageri da zerrendaren buruan, Frantzia (4..363 milioi) eta Erresuma Batua (1.955 milioi) atzetik dituela.
Iaz EAEtik esportatutako salgai nagusien artean, 10 pertsona baino gutxiagoko turismoak, automobilen zatiak eta osagarriak, eta zamak garraiatzeko ibilgailuak ageri dira lehenengo hiru postuetan.
Inportazioak % 1,6 murriztu ziren
EAEko ondasunen inportazioak % 1,6 murriztu ziren 2025ean, 2024aren aldean. Zehazki, inportazio energetikoak % 20,8 murriztu ziren eta ez-energetikoak, berriz, % 5,3 hazi.
Zure interesekoa izan daiteke
Zer inbertsio proposatzen ditu Aenak euskal aireportuetan?
Aireportuen kudeaketa Euskadira transferitzearen aurka agertu da konpainia, eta ia 13.000 milioi euroko inbertsio-plana iragarri du, tartean Loiu handitzea proposatzen dute eta Hondarribian eta Forondan hobekuntzak egitea.
Repsolek % 8,1 gehiago irabazi du 2025ean, 1.899 milioi eurora arte, eta igo egin du 2026ko dibidendua
Konpainiak ostegun honetan Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) jakinarazi dionez, emaitza garbi doitua, negozioen martxa espezifikoki neurtzen duena, % 15,1 jaitsi zen 2025ean, aurreko urtearekin alderatuta, 2.568 milioiraino.
Albiste izango dira: Lan erregulazio espedientea Maderas de Llodion, EUDELen batzar orokorra eta abisu horia haizeagatik eta olatuengatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Maderas de Llodioko langileek erregulazio espedientea legez kanpokotzat jotzen duen epaia aztertuko dute gaur
150 egun baino gehiago greba mugagabean daramatzaten langileek agerraldia egingo dute eguerdian. Orain, 35 kaleratuak berriro hartu edo kalte-ordainak emango dituen erabaki beharko du.
KL katealegaiak lantegi inklusibo berri bat jarriko du martxan Arrasaten
KL katealegaiak ekoizpen lantegi berria izango denaren lehen harria jarri du Arrasaten. Ekonomia sozialeko enpresak egun Aretxabaleta eta Bergarako ekoizpen zentroetan egiten duen jarduera Arrasatera lekualdatuko du, eredu lehiakorrago, irisgarriago eta inklusibo baterantz aurrera egiteko.
Dozenaka gizarte eragilek bat egin dute martxoaren 17an gutxieneko soldata propioaren alde egingo den grebarekin
"Euskal Herrian gutxieneko soldata propioa izatea bertan lan egiten dugun eta bizi garen pertsona guztientzako onura dakarren aldarrikapena da", esan dute, Bilbon egin duten agerraldian.
Donostiako taxilariek ohartarazi dute Uberrek hiriarteko zerbitzua eman dezakeela soilik
Roberto Azofrak, Donostialdea Sociedad de Servicios elkartearen presidente eta Agitaxen lehendakariordeak, ikuskapenak egiteko eskatu die udal agintariei, jakinda Uber, legez kanpo, hiri barruan zerbitzuak eskaintzen ari dela.
Felipe Fernandez Aramburu, Uberrek Espainian duen zuzendaria: "Indarrean dagoen araudi guztia betetzen dugu"
Uberrek Espainian eta Portugalen duen zuzendari nagusiak adierazi du "oso pozik" daudela Gipuzkoako hiriburura iritsi direlako. Fernandezek nabarmendu du iaz 300.000 pertsona baino gehiago sartu zirela Uberren aplikazioan Donostian. Administrazio guztiekin lan egiteko prest agertu da, etorkizunera begira esparru juridiko argia ezarri ahal izateko.
Maderas de Llodion 35 langile kaleratzeko erregulazio espedientea legearen kontrakoa dela ebatzi du EAEko Justizia Auzitegiak
Garnica multinazionalak Laudioko (Araba) lantegiko 35 behargin kaleratu zituen urrian, hasiera batean 39 kaleratze aurreikusten zituen arren. Sindikatuek enplegua erregulatzeko espedientearen aurka jarritako demanda aintzat hartu du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak, partzialki bada ere.