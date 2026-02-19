Repsol registró un beneficio neto de 1899 millones de euros en 2025, un 8,1 % más que el año anterior, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y económica, la volatilidad en los mercados energéticos y el impacto del apagón del 28 de abril que afectó a la Península Ibérica.

Según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado neto ajustado, que mide específicamente la marcha de los negocios, retrocedió un 15,1 % en 2025 respecto al año anterior, hasta los 2568 millones.

Asimismo, ha comunicado que el consejo de administración propondrá a la próxima junta general de accionistas el pago de un dividendo con cargo a los resultados de 2025 de 0,551 euros brutos por acción, que está previsto tenga lugar el 8 de julio de 2026, por lo que la retribución en efectivo para este año ascenderá a 1,051 euros brutos por acción.

Repsol abonó en 2025 un dividendo de 0,975 euros brutos por acción, un 8,3 % superior al de 2024. La retribución total al accionista se situó en torno a los 1800 millones de euros, en el rango alto del compromiso de la empresa para el periodo 2024-2027. Para 2026, Repsol prevé destinar cerca de 1900 millones a esta remuneración.

Propondrá, además, a la junta una reducción de capital social mediante la amortización de las acciones propias que adquieran en un programa de recompra que se pondrá en marcha con una inversión máxima neta de 350 millones de euros.

Resultados por negocios

La energética ha cambiado la forma de reporte algunas de las métricas que ofrecían al mercado desde el cuarto trimestre de 2025, con el objetivo de reflejar de forma más adecuada la manera en que la compañía gestiona y evalúa actualmente sus negocios, lo que no tiene impacto en los estados consolidados del grupo.

Los resultados obtenidos, según apunta Repsol en un comunicado, se producen en un contexto complejo, marcado por la elevada volatilidad de los mercados energéticos, que ha lastrado el precio del Barril de Brent hasta los 69,1 dólares de media en 2025, un 14,5 % menos que el año anterior.

La producción media diaria ascendió a 548 000 barriles equivalentes de petróleo al día, en línea con lo previsto en el plan estratégico.

Para 2026, la compañía tiene previsto alcanzar entre 560 000 y 570 000 barriles al día, sin tener en cuenta el posible incremento de la producción en Venezuela.

En este sentido, Repsol recuerda que el pasado viernes la administración estadounidense emitió nuevas licencias que permiten retomar operaciones de petróleo y gas en el país caribeño.