Repsolek % 8,1 gehiago irabazi du 2025ean, 1.899 milioi eurora arte, eta igo egin du 2026ko dibidendua
Konpainiak ostegun honetan Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) jakinarazi dionez, emaitza garbi doitua, negozioen martxa espezifikoki neurtzen duena, % 15,1 jaitsi zen 2025ean, aurreko urtearekin alderatuta, 2.568 milioiraino.
Repsolek 1899 milioi euroko irabazi garbiak izan zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 8,1 gehiago, ziurgabetasun geopolitiko eta ekonomikoak, energia merkatuen hegazkortasunak eta Iberiar Penintsulan eragina izan zuen apirilaren 28ko itzalaldiaren inpaktuak markatutako testuinguruan.
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) ostegun honetan jakinarazi dionez, emaitza garbi doitua, negozioen martxa espezifikoki neurtzen duena, % 15,1 jaitsi zen 2025ean aurreko urtearekin alderatuta, 2.568 milioira arte.
Era berean, jakinarazi du administrazio kontseiluak akziodunen hurrengo batzar nagusiari proposatuko diola 2025eko emaitzetatik dibidendua ordaintzea, akzioko 0,551 euro gordinekoa. Dibidendu hori 2026ko uztailaren 8an egitea aurreikusita dago, eta, beraz, aurten jasoko den behin-betiko ordainsaria 1,051 euro gordinekoa izango da akzio bakoitzeko.
Repsolek akzioko 0,975 euro gordineko dibidendua ordaindu zuen iaz, 2024an baino % 8,3 gehiago. Akziodunei, guztira, 1.800 milioi euro inguru banatu zitzaien, enpresak 2024-2027 aldirako duen konpromisoaren maila goreneko kopuruak. 2026rako aurreikuspenen arabera, Repsolek 1.900 milioi inguru bideratuko ditu ordainsari horretara.
Gainera, kapital soziala murriztea proposatuko dio batzarrari, akzio propioan amortizatuz . Horiek berrerosteko programa bat jarriko da martxan, 350 milioi euroko gehieneko inbertsio garbiarekin.
Emaitzak negozioen arabera
Konpainiak 2025eko laugarren hiruhilekotik merkatuari eskaintzen dizkion kontuetan aldaketak egin ditu metrika batzuek adierazteko moduan, negozioaren kudeaketa eta ebaluazioa modu egokioagoan islatzeko; aldaketa horrek ez du eraginik taldearen egoera kontsolidatuaetan.
Repsolek ohar batean adierazi duenez, lortutako emaitzak testuinguru konplexu batean gertatu dira, energia merkatuen hegazkortasun handiak markatuta. Horrek Brent upelaren prezioa jaitsiarazi egin du 2025ean, batez beste 69,1 dolarreraino, aurreko urtean baino % 14,5 gutxiago.
Iaz, eguenro, 548 000 petrolio upel baliokide ekoiztu dizuten enpresak, plan estrategikoan aurreikusitakoaren ildotik.
2026rako, konpainiak egunean 560 000 eta 570 000 upel artean ekoiztea aurreikusten du, kontuan hartu gabe, Venezuelan ekoizpena handitu daitekeela.
Izan ere, Repsolek gogorarazi duenez, AEBko administrazioak lizetzia berriak eman zituen Venezuelan petrolioa eta gasa ateratzeko operazioei berriz ekin ahal izateko.
