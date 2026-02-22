Petronor para todas las unidades de la refinería de Muskiz por falta de suministro eléctrico

Petronor ha parado, a las 17:15 horas de esta tarde, todas las unidades de la refinería de Muskiz (Bizkaia) por falta de suministro eléctrico.



Según ha informado en un comunicado, se han activado automáticamente todas las medidas de seguridad, lo que ha ocasionado la salida de humo negro a través de las tres antorchas.



Asimismo, ha precisado que se ha parado la planta "asegurando completamente las condiciones de seguridad y todos los sistemas de emergencia están funcionando correctamente".



Petronor ha explicado que las antorchas son unos dispositivos de seguridad "imprescindibles" en las instalaciones industriales, para liberar presión en situaciones puntuales. Las antorchas están monitorizadas permanentemente, se miden sus caudales, temperatura y apariencia de llama, además de inspeccionarse todos sus elementos periódicamente, ha detallado, para indicar que tienen la función de quemar los gases que se derivan de alguna eventualidad, evitando así su emisión a la atmósfera.



La empresa ha señalado que las antorchas pueden resultar en ocasiones "bastante aparatosas, con puntuales humaredas negras, pero lejos de ser motivo de preocupación, es precisamente prueba de que están funcionando correctamente y que realizan la función para la que se han instalado".