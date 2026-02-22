GERTAERA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Petronorren Muskizko findegiko unitate guztiak geratu dituzte hornidura elektrikorik ez dagoelako

17:15ean segurtasun-neurri guztiak aktibatu dira automatikoki, eta ke beltza atera da hiru tximinietatik.

MUSKIZ (BIZKAIA), 26/01/2026.- Vista parcial de la refinería de Petronor en Muskiz. El lehendakari, Imanol Pradales (i), acompañado del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, han visitado este lunes las instalaciones de la compañía en este localidad vizcaína. EFE/ Miguel Toña
Petronorren artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Petronorrek Muskizko findegiko unitate guztiak gelditu ditu igande arratsaldean, 17:15ean, hornidura elektrikorik ez zegoelako.

Ohar baten bidez jakinarazi dutenez, segurtasun-neurri guztiak aktibatu dituzte automatikoki, eta ke beltza atera da hiru zuzietatik.

Halaber, lantegia gelditu dute "segurtasun-baldintzak ziurtatuz, eta larrialdi sistema guztiak behar bezala funtzionatzen ari dira".

Petronorrek azaldu duenez, zuziak "ezinbestekoak diren segurtasun-gailuak" dira industria-instalazioetan, egoera jakin batzuetan presioa askatzeko. Zuziak etengabe monitorizatzen dira, emariak, tenperatura eta sugarraren itxura neurtzen dituzte, eta elementu guztiak aldiro-aldiro ikuskatzen dira. Horiek edozein gorabeheraren ondorioz sortutako gasak erretzeko eginkizuna dute, atmosferara isurtzea saihesteko.

Enpresaren arabera, zuziak "nahiko deigarriak izan daitezke batzuetan, ke-laino beltza botaz, baina ez da kezkatzeko arrazoia. Aitzitik, ondo funtzionatzen ari direla eta instalatutako funtzioa betetzen dutela frogatzen du".

Petronor Muskiz Bizkaia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Mercosur protesta Gasteizen
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mercosurren eta EBren arteko akordioaren kontra egin dute ehunka lagunek Gasteizen

Lehen sektoreko kideek, traktore eta guzti, manifestazioa egin dute larunbat honetan Gasteizen, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka eta Euskal Herriaren elikadura-subiranotasunaren alde. Araba Bizirik, Ataca, Bionekazaritza eta UAGA elkarteek deitutako protestan, itun horrek elikagaien osasuna eta segurtasuna arriskuan jarriko dituela salatu dute, "Europan debekatuta dauden pestizida, transgeniko eta osasunerako kaltegarriak diren hormonak erabiltzen dituzten multinazionalei ateak are gehiago irekitzen dizkielako".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X