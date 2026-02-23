La planta de Petronor reanuda su actividad tras el fallo de suministro eléctrico

Petronor ha iniciado esta madrugada la puesta en marcha "paulatina y secuencial" de la refinería de Muskiz (Bizkaia), una vez finalizada la incidencia por fallo de suministro eléctrico sufrida este domingo y tras haber sido estabilizadas sus unidades.

Según ha informado la compañía en una nota, durante la secuencia de arranque se seguirán los procedimientos de seguridad establecidos, aunque ha advertido de que se pueden producir "episodios puntuales" de aumento de llama en las antorchas.

"Las antorchas pueden resultar en ocasiones bastante aparatosas, con puntuales humaredas negras, pero lejos de ser motivo de preocupación, es precisamente prueba de que están funcionando correctamente y que realizan la función para la que se han instalado", ha añadido.

Durante la fase de puesta en marcha, Petronor ha asegurado que se planifican las actividades para minimizar la afección sonora en el entorno y se realiza un seguimiento de las emisiones en continuo para el control y minimización de éstas a la atmósfera.