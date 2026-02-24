Telefónica pierde 4318 millones en 2025 por el ERE en España y las reestructuraciones en Latinoamérica

Telefónica registró unas pérdidas netas atribuidas de 4318 millones de euros en 2025 por el impacto extraordinario de reestructuraciones, que incluye el último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo por la empresa en España y las desinversiones en América Latina.

El ERE ha supuesto el despido de más de 5000 trabajadores, con un coste de 2.049 millones de euros, y las desinversiones en América Latina, por su parte, ascienden a 2269 millones de euros.

Así las cosas, Telefónica terminó el pasado año con las segundas mayores pérdidas de su historia, tras las registradas en 2002, que se elevaron a 5576 millones de euros.

No obstante, la compañía presidida por Marc Murtra se habría anotado, excluyendo Hispanoamérica de su perímetro, un beneficio neto ajustado de 2122 millones de euros, un 7,9 % menos respecto a un año antes, cuando logró 2304 millones de euros.

Asimismo, la empresa de telecomunicación elevó sus ingresos un 1,5 %, hasta los 35 120 millones de euros, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).