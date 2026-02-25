COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El exjefe de Acciona en Navarra niega haber tenido contacto con Koldo "para obra pública"

Ha explicado que su relación es de "amistad" tras haber trabajado con él en el proyecto de Geoalcali en Navarra.
PAMPLONA, 25/02/2026.- El exdirector de Acciona en Navarra Fernando Merino comparece en la comisión de investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento Foral. EFE/ Jesús Diges
El exdirector de Acciona en Navarra Fernando Merino comparece en la comisión de investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento Foral. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Nafarroako Accionako buru ohiak ukatu egin du Koldorekin "obra publikorako" harremanik izan izana
Agencias | EITB

El jefe de Acciona en Navarra y La Rioja entre los años 2014 y 2019, Fernando Merino, ha negado tener contacto con el exasesor ministerial Koldo García "para obra pública" y ha explicado que su relación es de "amistad" tras haber trabajado con él en el proyecto de Geoalcali en Navarra.

Merino ha comparecido este miércoles en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha señalado que no tuvo ningún problema cuando tuvo que trabajar con Servinabar y que no conocía el documento que reveló el informe de la UCO que recogía la participación del exdirigente socialista Santos Cerdán en un 45 %.

El que fuera jefe de Acciona en Navarra también ha explicado que las facturas del bar Franky "son reales" y que si se han emitido es porque había comidas en ese bar. "Se frecuentaba habitualmente a veces yo solo y luego alguna comida de empresa previa a San Fermín también se ha celebrado ahí", ha dicho.

"Si alguien hace cosas que no tiene que hacer yo lo desconozco, Acciona pide las facturas, se emiten y se le abona al establecimiento", ha añadido.

