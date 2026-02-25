IKERKETA BATZORDEA
Nafarroako Accionako buru ohiak ukatu egin du Koldorekin "obra publikorako" harremanik izan izana

Bere harremana "adiskidetasunezkoa" dela azaldu du, berarekin Nafarroako Geoalcali proiektuan lan egin ondoren.
PAMPLONA, 25/02/2026.- El exdirector de Acciona en Navarra Fernando Merino comparece en la comisión de investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento Foral. EFE/ Jesús Diges
Nafarroako Accionako zuzendari ohi Fernando Merino Foru Parlamentuan egiten ari den Nafarroako Gobernuaren obra publikoen lizitazio eta esleipenari buruzko ikerketa batzordean agertu da. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fernando Merino Accionako Nafarroako eta Errioxako buruak ukatu egin du Koldo Garcia ministro-aholkulari ohiarekin "lan publikorako" harremanik izatea, eta azaldu du bere harremana "adiskidetasuna" dela, Geoalcalik Nafarroan duen proiektuan berarekin lan egin ostean.

Merinok agerraldia egin du asteazken honetan Nafarroako Parlamentuan egiten ari diren lanen lizitazioari buruzko Ikerketa Batzordean, eta adierazi du ez zuela inolako arazorik izan Servinabarrekin lan egin behar izan zuenean, eta ez zekiela Santos Cerdan buruzagi sozialista ohiak enpresa horren % 45ean parte hartzen zuela, UCOk jakitera eman zuen legez.

Accionaren Nafarroako buru izandakoak azaldu duenez, Franky tabernako fakturak "benetakoak dira", eta emititu badira, taberna horretan otorduak egiten zirelako izan da. "Batzuetan ni bakarrik joaten nintzen, eta gero San Fermin aurreko enpresa-bazkariren bat ere bertan egin da", esan du.

"Norbaitek egin behar ez dituen gauzak egiten baditu, nik ez dakit, Accionak fakturak eskatu, jaulki eta establezimenduari ordaintzen dizkio", gaineratu du.

Nafarroa Nafarroako Gobernua Ustezko ustelkeria politikoa Ekonomia

