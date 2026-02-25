PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: EITB Data sobre fondos de inversión, desclasificación de documentos del 23F y resultados de Iberdrola

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
logo EITB DATA
EITB Data
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: EITB Data inbertsio funtsei buruz, 1981eko estatu kolpe saiakerako dokumentuen desklasifikazioa eta Iberdrolaren emaitzak
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 25 de febrero de 2026:

EITB Data sobre fondos de inversión: Según datos de la última entrega de EITB Data, la presencia de los fondos de inversión es cada vez mayor y ya están en el 10 % de las empresas vascas. En este sentido, 209 compañías de la CAV y Navarra cuentan con participación de capital privado, en su mayoría de origen estatal. 

Desclasificación de documentos del 23F: Un día después de que el Gobierno español aprobara la desclasificación de los documentos sobre los sucesos del 23 de febrero de 1981, este mediodía se publicará la documentación en la página web de la Moncloa. Está por ver hasta qué punto la documentación sirve para esclarecer uno de los puntos más oscuros de la Transición española.

Resultados de Iberdrola: Iberdrola presenta sus resultados del ejercicio 2025. Posteriormente, a las 09:30 horas, su presidente Ignacio Sánchez Galán realizará una conferencia con analistas. 

EITB Data Titulares de Hoy Iberdrola Política Economía

Iberdrola logra ganancias récord de 6285 millones en 2025, impulsada por inversiones de 14 460 millones

El resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado se situó en los 16 592,4 millones de euros, con una caída del 1,5 %. Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y las del negocio en México en 2024, y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, el Ebitda ajustado de 2025 alcanzó los 15 684,4 millones de euros, un 3,1 % superior a 2024, gracias al buen desempeño en el negocio de redes.
