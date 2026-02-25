Será noticia: EITB Data sobre fondos de inversión, desclasificación de documentos del 23F y resultados de Iberdrola

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 25 de febrero de 2026:

- EITB Data sobre fondos de inversión: Según datos de la última entrega de EITB Data, la presencia de los fondos de inversión es cada vez mayor y ya están en el 10 % de las empresas vascas. En este sentido, 209 compañías de la CAV y Navarra cuentan con participación de capital privado, en su mayoría de origen estatal.

- Desclasificación de documentos del 23F: Un día después de que el Gobierno español aprobara la desclasificación de los documentos sobre los sucesos del 23 de febrero de 1981, este mediodía se publicará la documentación en la página web de la Moncloa. Está por ver hasta qué punto la documentación sirve para esclarecer uno de los puntos más oscuros de la Transición española.

- Resultados de Iberdrola: Iberdrola presenta sus resultados del ejercicio 2025. Posteriormente, a las 09:30 horas, su presidente Ignacio Sánchez Galán realizará una conferencia con analistas.