Será noticia: EITB Data sobre fondos de inversión, desclasificación de documentos del 23F y resultados de Iberdrola
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 25 de febrero de 2026:
- EITB Data sobre fondos de inversión: Según datos de la última entrega de EITB Data, la presencia de los fondos de inversión es cada vez mayor y ya están en el 10 % de las empresas vascas. En este sentido, 209 compañías de la CAV y Navarra cuentan con participación de capital privado, en su mayoría de origen estatal.
- Desclasificación de documentos del 23F: Un día después de que el Gobierno español aprobara la desclasificación de los documentos sobre los sucesos del 23 de febrero de 1981, este mediodía se publicará la documentación en la página web de la Moncloa. Está por ver hasta qué punto la documentación sirve para esclarecer uno de los puntos más oscuros de la Transición española.
- Resultados de Iberdrola: Iberdrola presenta sus resultados del ejercicio 2025. Posteriormente, a las 09:30 horas, su presidente Ignacio Sánchez Galán realizará una conferencia con analistas.
Te puede interesar
El exjefe de Acciona en Navarra niega haber tenido contacto con Koldo "para obra pública"
Ha explicado que su relación es de "amistad" tras haber trabajado con él en el proyecto de Geoalcali en Navarra.
Un directivo de Sidenor sabía que el acero enviado a empresas de Israel era para fabricar obuses
Esa información aparece en un documento hallado en la sede de Sidenor durante el registro de la Policía Nacional, según ha informado la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).
Iberdrola logra ganancias récord de 6285 millones en 2025, impulsada por inversiones de 14 460 millones
El resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado se situó en los 16 592,4 millones de euros, con una caída del 1,5 %. Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y las del negocio en México en 2024, y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, el Ebitda ajustado de 2025 alcanzó los 15 684,4 millones de euros, un 3,1 % superior a 2024, gracias al buen desempeño en el negocio de redes.
Euskadi y Navarra concentran el 8% de los fondos del Estado y refuerzan su peso inversor
Según datos de EITB Data, el número de fondos y sociedades de inversión colectiva alcanza las 94 entidades y refuerza su papel en el sistema financiero estatal.
Los fondos crecen, y ya están en el 10% de las empresas vascas
EITB Data destaca que 209 compañías de Euskadi y Navarra cuentan con participación de capital privado, en su mayoría de origen estatal.
Desde Angulas Aguinaga a ITP Aero o Iberdrola, la foto de los fondos de inversión en las empresas vascas
¿Qué es un fondo de inversión? Estos vehículos aportan financiación y asesoramiento durante años y ya participan en varias compañías vascas.
Las ayudas sociales al pago del alquiler serán como máximo dos por vivienda
El cambio en la financiación del pago a los ayuntamientos de Euskadi asegurará que los municipios puedan empezar a conceder las ayudas desde principio de año.
Sindicatos destacan el seguimiento "masivo" de la huelga de los comedores escolares
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, respeta la huelga de comedores escolares y dice que se ha logrado un "mínimo acuerdo" y que se debe seguir negociando.
Telefónica pierde 4318 millones en 2025 por el ERE en España y las reestructuraciones en Latinoamérica
La compañía terminó el pasado año con las segundas mayores pérdidas de su historia, tras las registradas en 2002, que se elevaron a 5576 millones de euros.