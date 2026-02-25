TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: EITB Dataren txostena inbertsio funtsei buruz, 1981eko estatu kolpe saiakerako dokumentuen desklasifikazioa eta Iberdrolaren emaitzak

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

logo EITB DATA
EITB Data
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 25ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- EITB Data: EITB Dataren azken txostenaren arabera, inbertsio funtsen presentzia geroz eta handiagoa da euskal enpresen jabetzan. EAEren kasuan, % 10 dira dagoeneko. Euskadi eta Nafarroako 209 konpainiak kapital pribatuko partaidetza dute; gehienak, Estatukoak.

- 1981eko estatu kolpe saiakerako dokumentuen desklasifikazioa: Espainiako Gobernuak eguerdian argitaratuko ditu 1981eko otsailaren 23ko estatu-kolpe saiakerarekin lotutako dokumentuak. Aipaturiko informazioa Moncloako webgunean egongo da eskuragarri. 

- Iberdrolaren emaitzak: Iberdrola konpainiak 2025. urteari dagozkion emaitzak argitaratuko ditu. 

EITB Data Eguneko Titularrak Iberdrola Politika Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

iberdrola-dorrea-bilbao-efe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iberdrolak 6.285 milioiko irabazi errekorrak lortu ditu 2025ean, 14.460 milioiko inbertsioek bultzatuta

Jakinarazitako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 16.592,4 milioi eurokoa izan zen, aurreko urtean baino % 1,5 apalagoa. Erresuma Batuan kontagailu adimendunak saltzeagatiko gainbalioa eta 2024an Mexikon egindako negozioarenak eta Estatu Batuetan igarotako kostuen aintzatespena kenduta, 2025eko Ebitda doitua 15.684,4 milioi eurora iritsi zen, 2024an baino % 3,1 altuagoa, sareen negozioan izandako jarduera onari esker.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X