Un grupo inversor vasco podría estar interesado en la compra de Elmubas Petfood Group

La empresa de piensos para mascotas Elmubas Petfood Group de Azpeitia (Gipuzkoa) podría volver a manos vascas. Un grupo de inversores vascos está interesado en comprar la firma, líder europeo en la fabricación de comida para perros y gatos, que ahora controla un fondo de inversión.

En 2019, la familia que fundó la empresa Piensos Bastida en los 70 vendió la mayoría de las acciones al fondo de inversión Portobello, y ahora este fondo quiere deshacerse de esa participación.



Según ha podido saber EITB, un grupo de inversores de Euskadi está interesado en comprar la compañía. Las negociaciones están bastante avanzadas y, si prosperan, supondría la vuelta a manos vascas de la empresa, que ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años: la venta podría rondar los 300 o 400 millones de euros, el doble de lo que Portobello pagó por ella.



Actualmente, Elmubas Petfood Group cuenta con 200 trabajadores y unas modernas instalaciones de 28 mil metros cuadrados, donde produce piensos para perros y gatos. La mayor parte son para marca blanca, que luego comercializan grandes cadenas, como Eroski, Carrefour o Alcampo, y más de la mitad de la producción se exporta a los cinco continentes.



En las proximas semanas se sabrá si la empresa vuelve a estar bajo control vasco.



