SALEROSKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal inbertsore talde batek interesa izan lezake Azpeitiko  Elmubas Petfood Group erosteko

EITBk jakin ahal izan duenez, negoziazioak oso aurreratuta daude, eta baliteke, epe laburrean, enpresaren jabeak berriro Euskadikoak izatea. 300-400 milioi euro inguruko operazioa litzateke. 

elmubas azpeitia

Elmubas Petfood Group enpresaren fatxada, Azpeitian. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Azpeitiko (Gipuzkoa) Elmubas Petfood Group enpresa erosteko interesa izan lezake euskal inbertsore talde batek. Maskotentzako janaria egiten Europako lider da, eta funts baten esku dago egun. 

Mende erdi inguruko ibilbidea duen enpresa da. Azpeitiko familia batek sortu zuen Bastida Pentsuak izenpean, eta 2019an, Portobello inbertsio funtsak erosi zuen. Orain, azken horrek saldu egin nahi du. 

EITBk jakin ahal izan duenez, euskal inbertsore talde bat konpainia erosteko prest legoke, eta negoziazioak oso aurreratuta daude. Azken urteotan asko hazi da enpresa, eta salerosketa 300-400 milioi eurotan itxi daiteke, Portobellok ordaindutakoaren bikoitza. 

200 langile inguru ditu Elmubas Petfood Groupek, eta 28 mila metro karratu inguru hartzen dituzten instalazioak. Txakurrentzako eta katuentzako pentsua ekoizten dute, batez ere, marka zurientzat. Eroski, Carrefour edota Alcampo bezalako kate handiek merkaturatzen dute produktua, eta erdia baino gehiago atzerrira esportatzen dute. 

Datozen asteotan argituko da negoziazioen emaitza. 

Eguneko Titularrak Enpresaburuak Azpeitia Gipuzkoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Imanol Pradales durante su visita a Lointek
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradales lehendakariak energiaren prezioa Europakoarekin parekatzea eskatu du, euskal industriaren etorkizuna eta enplegua "bermatzeko"

Imanol Pradalesek, Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuarekin batera, Lointek enpresa bisitatu du Urdulizen (Bizkaia), 30. urteurreneko ekitaldien baitan. Bere hitzaldian, Pradalesek argindarraren prezioak euskal industriaren lehiakortasunean duen eragina azpimarratu du, bereziki enpresa elektrointentsiboen kasuan, "milaka lanpostu horien menpe baitaude".

iberdrola-dorrea-bilbao-efe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iberdrolak errekorra lortu du, 2025ean 6.285 milioiko irabaziak lortu baititu, 14.460 milioiko inbertsioek bultzatuta

Jakinarazitako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 16.592,4 milioi eurokoa izan zen, aurreko urtean baino % 1,5 apalagoa. Erresuma Batuan kontagailu adimendunak saltzeagatiko gainbalioa, 2024an Mexikon egindako negozioak ekarritakoa eta Estatu Batuetan igarotako kostuen aintzatespena kenduta, 2025eko Ebitda doitua 15.684,4 milioi eurora iritsi zen, 2024an baino % 3,1 altuagoa, sareen negozioan izandako jarduera onari esker.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X