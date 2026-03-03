La cifra de parados baja en la CAV en más de 1.100 personas, aunque sube ligeramente en Navarra
La Comunidad Autónoma Vasca ha registrado el pasado mes de febrero 106.994 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 1.146 menos que en enero (-1,06%). En Navarra, mientras, la cifra total de desempleados se sitúa en 29.887 personas, 273 más que el mes anterior.
De esta manera, la cifra de parados en Hego Euskal Herria ronda las 137.000 personas (136.831), según la suma de los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En comparación con febrero de 2025, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma de Euskadi se ha reducido en 1.459 personas, un descenso interanual del 1,35 %.
En Navarra, esos 29.887 desempleados suponen un descenso del 2,58 % en comparación con el mismo mes de 2025, con 791 parados menos.
En el conjunto del Estado, el paro ha subido en febrero en 3.584 personas respecto al mes anterior (+0,5%) y, en términos interanuales, ha descendido en 150.803 desempleados. El total de desempleados en el Estado se sitúa en 2.442.646 personas.
