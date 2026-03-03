Lan-merkatua
EAEn 1.100 langabe gutxiago izan dira otsailean, baina Nafarroan langabeziak zertxobait egin du gora

Hego Euskal Herrian 137.000 langabe inguru daude.

Ingenieros de Mondragon Unibertsitatea.

Automozioaren sektoreko langile talde bat. Argazkia: EITB Media

author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoan joan den otsailean 106.994 langabe erregistratu ziren enplegu zerbitzu publikoaren bulegoetan, urtarrilean baino 1.146 gutxiago (-%1,06). Nafarroan, berriz, 29.887 langabe izan ziren otsailean, aurreko hilean baino 273 gehiago.

Horrela, Hego Euskal Herrian 137.000 langabe inguru daude (136.831), astearte honetan Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak argitaratutako datuen arabera.

Iazko otsailarekin alderatuta, Euskal Autonomia Erkidegoan 1.459 langabe gutxiago daude, hau da, urte arteko % 1,35eko jaitsiera izan da.

Nafarroan, 2025eko otsailarekin alderatuta, 29.887 langaberen datu hori iazkoa baino baxuagoa da, % 2,58ko jaitsiera izan baita.

Estatuari dagokionez, langabeziak gora egin du otsailean aurreko hilabetearekin alderatuta, 3.584 pertsona gehiagorekin (+%0,5). Urte arteko datuetan, berriz, 150.803 langabe gutxiago daude. Guztira, Estatuan, 2.442.646 langabe daude.

Gizartea Ekonomia

