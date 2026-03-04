Guerra en Oriente Medio
¿Cómo impactará la situación de Oriente Próximo en las facturas energéticas?

El encarecimiento podría notarse más en la luz que en el gas y dependerá del tipo de contrato de cada hogar. Los hogares con tarifa fija no notarían cambios inmediatos. Quienes estén acogidos a la tarifa regulada podrían verse más expuestos.
Euskaraz irakurri: Nola eragingo die Ekialde Hurbileko egoerak energia-fakturei?
Agencias | EITB

La escalada de la tensión en Oriente Próximo ha disparado el precio del gas natural en los mercados internacionales, aunque su impacto en las facturas energéticas en Euskadi será, por ahora, limitado y desigual, según coinciden varios expertos.

El gas para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos —referencia en Europa— ha superado los 53 euros por megavatio hora (MWh), tras subir alrededor de un 25 % ante el riesgo de cierre del estrecho de Ormuz, punto clave para el tránsito mundial de gas natural licuado y petróleo. Los analistas no descartan que pueda acercarse a los 90 euros/MWh, aunque muy lejos todavía de los máximos históricos de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

A diferencia de entonces, Europa y España afrontan esta crisis con menor dependencia del gas de la región y con Estados Unidos como principal proveedor.

¿Cómo puede afectar al recibo?

En electricidad, el efecto dependerá del peso del gas en la generación. Aunque las renovables predominan en el sistema español, los ciclos combinados —que utilizan gas— siguen siendo necesarios en determinadas horas, lo que podría elevar el precio mayorista si el combustible mantiene su encarecimiento.

Los hogares con tarifa fija no notarían cambios inmediatos. En cambio, quienes estén acogidos a la tarifa regulada (PVPC) podrían verse más expuestos si sube el precio en el mercado diario, aunque este sistema es ahora menos vulnerable a la volatilidad que en 2022.

En gas, el impacto sería mayor si la tensión se prolonga durante meses, especialmente para consumidores con contratos indexados o pendientes de renovación. La tarifa regulada (TUR) se revisará a finales de marzo.

Energía Oriente Próximo Economía

