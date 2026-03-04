La escalada de la tensión en Oriente Próximo ha disparado el precio del gas natural en los mercados internacionales, aunque su impacto en las facturas energéticas en Euskadi será, por ahora, limitado y desigual, según coinciden varios expertos.

El gas para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos —referencia en Europa— ha superado los 53 euros por megavatio hora (MWh), tras subir alrededor de un 25 % ante el riesgo de cierre del estrecho de Ormuz, punto clave para el tránsito mundial de gas natural licuado y petróleo. Los analistas no descartan que pueda acercarse a los 90 euros/MWh, aunque muy lejos todavía de los máximos históricos de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

A diferencia de entonces, Europa y España afrontan esta crisis con menor dependencia del gas de la región y con Estados Unidos como principal proveedor.