Albiste da
Istripua Santanderren |
Real-Athletic derbia, zuzenean EITB |
Sanchez: "Gerrari ez" |
Gerra Ekialde Ertainean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nola eragingo dio Ekialde Hurbileko egoerak faktura energetikoari?

Garestitzea argian gasean baino gehiago nabaritu liteke eta etxe bakoitzaren kontratu motaren araberakoa izango da. Tarifa finkoa duten etxeek ez lukete berehalako aldaketarik nabarituko. Araututako tarifa dutenek, berriz, arrisku handiagoa izango lukete.

¿Cómo impactará la situación de Oriente Próximo en las facturas energéticas?
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ekialde Hurbileko tentsioaren goraldiak izugarri igo du gas naturalaren prezioa nazioarteko merkatuetan. Hala ere, Euskadiko energia-fakturetan izango duen eragina, oraingoz, mugatua eta desberdina izango da, zenbait adituk diotenez.

Herbehereetako TTF merkatuan (erreferentzia Europan), hilabeteko entregarako gasa 53 euro baino gehiago ordaindu da megawatt orduko (MWh).. Ormuzeko itsasartea ixteko arriskuaren aurrean % 25 inguru igo da, gas natural likidotuaren eta petrolioaren mundu-zirkulaziorako funtsezko puntua baita. Analistek ez dute baztertzen 90 euro/MWh ra gerturatu ahal izatea, nahiz eta oraindik oso urrun egon Errusiak Ukraina inbaditu ondoren 2022an izandako marka historikoetatik.

Orduan ez bezala, Europak eta Espainiak krisi horri aurre egiteko orduan, eskualdeko gasarekiko menpekotasun txikiagoa dute eta Estatu Batuak dira hornitzaile nagusia.

Diseño sin título - 2

Nola eragin diezaioke fakturari?

Elektrizitatean, gasak sorkuntzan duen pisuaren araberakoa izango da eragina. Espainiako sisteman berriztagarriak nagusi diren arren, ziklo konbinatuak (gasa erabiltzen dutenak) beharrezkoak dira oraindik ordu jakin batzuetan, eta horrek handizkako prezioa igo lezake, erregaiaren garestitzeari eutsiz gero.

Tarifa finkoa duten etxeek ez lukete berehalako aldaketarik nabarituko. Aldiz, tarifa arautua dutenek arrisku handiagoa izango lukete eguneko merkatuko prezioa igotzen bada.

Gasari dagokionez, eragina handiagoa izango litzateke tentsioa hilabete luzez luzatuko balitz, batez ere kontratu indexatuak edo berritzeke dituzten kontsumitzaileentzat. Tarifa arautua (TUR) martxoaren amaieran berrikusiko da.

Energia Ekialde Hurbila Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jantokien greban ikasleek janaria kanpotik eramatea errespetatzeko eskatu du Pedrosak, ikastetxeak baimentzen badu

Ikastetxe publikoetako jantokietako beharginek lan-baldintzak hobetzea eskatzeko joan den astean egindako hiru greba egunen ondoren, martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutakoan aurreko egoera ez dadin errepikatu galdegin du Hezkuntza sailburuak, izan ere, zenbait ikastetxetan etxetik eramandako janaria kendu zitzaien ikasleei. Pedrosak sindikatuei eta enpresei eskatu die "mahaitik ez altxatzeko" akordio batera iritsi arte, horretarako "oinarri ona" dutelako.

BARCELONA (ESPAÑA), 02/03/2026.- Los asistentes a su llegada a la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, que comienza este lunes con la expectativa de que más de 100.000 visitantes pasen por el congreso, el principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad, en el que se congregan más de 2.900 expositores. EFE/Alberto Estévez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abian da MWCren hogeigarren ekitaldia Bartzelonan, fokua espazioan eta begirada 6G teknologian jarrita

Mobile World Congress kongresuak, konektibitateari lotutako teknologiari buruzko munduko hitzordu nagusiak, 2.900 erakusketari baino gehiago bilduko ditu. Bartzelonako Gran Via de Firako azoka-barrutian martxoaren 5era arte 100.000 bisitari baino gehiago biltzea espero da eta lurraldean 585 milioi euroko eragin ekonomikoa sortzea aurreikusten du, aurreko ekitaldian baino % 4,3 gehiago.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X