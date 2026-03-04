Tubos Reunidos insiste en que es “imprescindible redimensionar” la compañía

Tubos Reunidos ha mantenido su oferta en una nueva reunión sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para minimizar el impacto social de los 301 despidos, en la que la dirección ha insistido en que es “imprescindible redimensionar” la compañía.

Este miércoles se ha celebrado en Bilbao una nueva reunión entre los representantes de la compañía y de los trabajadores para negociar el ERE, que plantea 274 despidos en Amurrio y 27 en Trapagaran.

En la anterior reunión Tubos Reunidos mejoró su oferta inicial, que hoy ha repetido sin novedades: prejubilaciones a los 59 años con el 65 % del salario bruto; 30 días de salario con un tope de 12 meses a los eventuales, y para las bajas voluntarias una indemnización de 38 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades y 1500 euros adicionales por año trabajado.

El periodo de consultas de ERE termina el próximo lunes, 9 de marzo, cuando está prevista la última reunión negociadora.

Según un comunicado de la empresa, hoy ha vuelto a defender en el encuentro que es “crucial” que haya un acuerdo laboral en las próximas semanas que facilite el resto de los ejes del plan de viabilidad (reestructuración de la deuda y búsqueda de financiación) para que la compañía "no se vea forzada a tener que presentar otras medidas".

Según la dirección, "la bajada de la demanda y por consiguiente la sobreproducción que existe en la actualidad es ya estructural, por lo que es imprescindible redimensionar la compañía". En los últimos 10 ejercicios, Tubos Reunidos únicamente ha dado resultados positivos en dos de ellos y perdió el año pasado 71,3 millones de euros.

La compañía arrastra una deuda de 263,2 millones, de los que la mitad corresponden a los 112 millones más los intereses que le prestó la SEPI en 2021.

Además, tras la pérdida por los aranceles del mercado estadounidense y la llegada a Europa de importaciones de tubos chinos y ucranianos, Tubos Reunidos ha advertido de será necesario adaptarse a una demanda previsiblemente inferior a largo plazo.

Los sindicatos aún no han hecho pública su opinión, pero la semana pasada ya rechazaron entrar a valorar la oferta de salidas, porque lo que demandan es que se retire el ERE. Es la posición que han mantenido esta mañana, cuando se han concentrado ante las puertas del palacio Euskalduna, donde se celebraba la reunión negociadora, y en la delegación en Bilbao del Gobierno Vasco, donde han pedido al Ejecutivo que se implique en dar una solución en favor del empleo en la empresa.