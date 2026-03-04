Albiste da
Tubos Reunidosek konpainia "birdimentsionatzea ezinbestekoa" dela azpimarratu du

Enpresak bere eskaintzari eutsi dio asteazken honetako bileran: 59 urtetik aurrerako aurre-erretiroak eta sustatutako bajen eskaintzan, urteko 38 egunekin.

GRAFCAV595. BILBAO, 04/03/2026.-Los trabajadores de Tubos Reunidos se concentran frente al Palacio Euskalduna de Bilbao coincidiendo con una nueva reunión de la mesa negociadora del ERE presentado por la dirección y en el marco de una nueva jornada de huelga en la planta alavesa de Amurrio.EFE/Luis Tejido
Langileen kontzentrazioa Euskalduna jauregiaren aurrean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosek bere eskaintzari eutsi dio enplegu-erregulazioko espedienteari (EEE) buruzko beste bilera batean. Bere helburua da 301 kaleratzeen eragin soziala “minimizatzea”, eta zuzendaritzak berretsi du konpainia "birdimentsionatzea ezinbestekoa" dela.

Asteazken honetan beste bilera bat egin dute konpainiaren eta langileen ordezkariek Bilbon, enplegu-erregulazioko espedientea negoziatzeko, eta, oraingoan ere, Amurrion 274 kaleratze proposatu dituzte, eta Trapagaranen, 27.

Aurreko bileran, Tubos Reunidosek hobetu egin zuen hasierako eskaintza, eta gaur errepikatu egin du, berritasunik gabe: aurre-erretiroak 59 urterekin, soldata gordinaren % 65arekin; 30 eguneko soldata, 12 hilabeteko mugarekin, behin-behinekoei; eta borondatezko bajen kasuan, 38 eguneko kalte-ordaina lan egindako urte bakoitzeko, gehienez 24 hileko soldatarekin eta 1.500 euro gehiagorekin lan egindako urte bakoitzeko.

Enplegu-erregulazioko espedienteei buruzko kontsulta-aldia datorren astelehenean, martxoaren 9an, amaituko da; egun horretarako azken negoziazio-bilera aurreikusita dago.

Enpresaren ohar baten arabera, gaur berriro defendatu du "erabakigarria" dela datozen asteetan bideragarritasun planaren gainerako ardatzak (zorra berregituratzea eta finantzaketa bilatzea) erraztuko dituen lan-akordio bat egotea, konpainiak "beste neurri batzuk aurkeztu behar izan ez ditzan".

Zuzendaritzaren arabera, "eskariaren jaitsiera eta, ondorioz, gaur egun dagoen gainprodukzioa egiturazkoa da, eta, beraz, ezinbestekoa da konpainia birdimentsionatzea". Azken 10 ekitaldietan, Tubos Reunidosek bi ekitalditan bakarrik eman ditu emaitza positiboak, eta 71,3 milioi euro galdu zituen iaz.

Konpainiak 263,2 milioiko zorra du, eta horietatik erdia SEPIk 2021ean utzitako 112 milioikoa da, gehi interesak.

Gainera, AEBko merkatuaren muga-zergek ekarritako galerak eta Txinako eta Ukrainako hodien inportazioak Europara iritsi ostean, Tubos Reunidosek ohartarazi du beharrezkoa izango dela epe luzera eskaera txikiagotara egokitzea.

Sindikatuek oraindik ez dute euren iritzia plazaratu, baina joan den astean uko egin zioten irteeren eskaintza baloratzeari, eta EEEa bertan behera uztea eskatzen dute. Jarrera hori izan dute gaur goizean, Euskalduna jauregiaren atarian, negoziazio-bilera egiten ari ziren bitartean, eta Eusko Jaurlaritzaren Bilboko ordezkaritzaren aurrean egindako elkarretaratzean. Bertan, Jaurlaritzari eskatu diote inplika dadila enpresako enpleguaren aldeko irtenbide bat ematen.

