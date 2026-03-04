INCIDENCIA
Solucionados los problemas para pagar con tarjeta provocados por una caída del sistema

La incidencia ha afectado desde primera hora a distintos puntos y ha generado problemas tanto en establecimientos como entre los usuarios. La situación ha sido ya solventada.

Bilboko metroan zabaldutako mezua, txartela bidez ordaintzeko Imagen de las pantallas de Metro Bilbao, señalando que no estaba disponible el pago con tarjeta. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Erorketa orokor batek txartelarekin ordaintzea eragozten du
author image

EITB

Última actualización

Una caída en los sistemas de pago con tarjeta ha provocado incidencias en numerosos comercios, y se han registrado problemas para realizar transacciones electrónicas. La situación se ha detectado a primera hora y ha afectado a distintos puntos. En todo caso, se trata de una situación puntual que ha sido ya solucionada.

Muchos establecimientos se han visto obligados a rechazar pagos con tarjeta, lo que ha generado generado colas y complicaciones entre los clientes. En algunos casos, los comercios han optado por aceptar únicamente pagos en efectivo.

La incidencia también ha afectado a usuarios en cajeros y otros servicios vinculados a pagos electrónicos, lo que ha ampliado el alcance del problema más allá del comercio minorista. La situación, en todo caso, ha sido ya solventada.

Comercio Economía

