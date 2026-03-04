Solucionados los problemas para pagar con tarjeta provocados por una caída del sistema
La incidencia ha afectado desde primera hora a distintos puntos y ha generado problemas tanto en establecimientos como entre los usuarios. La situación ha sido ya solventada.
Una caída en los sistemas de pago con tarjeta ha provocado incidencias en numerosos comercios, y se han registrado problemas para realizar transacciones electrónicas. La situación se ha detectado a primera hora y ha afectado a distintos puntos. En todo caso, se trata de una situación puntual que ha sido ya solucionada.
Muchos establecimientos se han visto obligados a rechazar pagos con tarjeta, lo que ha generado generado colas y complicaciones entre los clientes. En algunos casos, los comercios han optado por aceptar únicamente pagos en efectivo.
La incidencia también ha afectado a usuarios en cajeros y otros servicios vinculados a pagos electrónicos, lo que ha ampliado el alcance del problema más allá del comercio minorista. La situación, en todo caso, ha sido ya solventada.
