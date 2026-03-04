Albiste da
Konpondu da txartel bidez ordaintzeko izan diren arazoak

Intzidentziak lehen ordutik izan du eragina, eta arazoak sortu dira establezimenduetan zein erabiltzaileen artean. Arazoa konpondu da jadanik. 

Bilboko metroan zabaldutako mezua, txartela bidez ordaintzeko Bilboko metroan zabaldu den mezua, txartel bidez ordaintzeko izan diren arazoak direla eta. Argazkia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

Txartel bidezko ordainketa-sistemetan izandako inzidentzia batek eragina izan du saltoki askotan, eta leku ugaritan ezin izan da transakzio elektronikorik egin. Gorabehera lehen orduan antzeman da, eta hainbat puntutan izan du eragina, baina oraingoz ez da zehaztu akatsaren jatorria. Edonola ere, arazoa konponduta dago.

Establezimendu askotan erabiltzaileek ezin dute txartelarekin ordaindu, eta horrek arazoak eta ilarak sortu ditu. Kasu batzuetan, saltokiek eskudiruz  ordaintzea baino ez dute onartu.

Intzidentzia horrek kutxazainetako eta ordainketa elektronikoekin lotutako beste zerbitzu batzuetako erabiltzaileei ere eragin die, harik eta lehen orduan konpondu den arte.

