El Gobierno Vasco fija en la huelga de comedores servicios mínimos con monitores para todo el alumnado e incluye tarea de cuidado
La orden de servicios mínimos del Gobierno Vasco para la huelga en los comedores escolares de gestión directa los días 10, 11 y 12 de marzo otorga "mayor autonomía" a los centros educativos para organizar el servicio de comedor. A diferencia de la convocatoria anterior, en el que solo se establecían monitores para el alumnado con necesides educativas especiales, para Educación Infantil -Primer Ciclo (2 y 3 años) y Segundo Ciclo (4 y 5 años) y Primer curso de Educación Primaria, esta vez, la Orden establece servicios mínimos con monitor para todo el alumnado y aclara que el personal monitor deberá cubrir también las tareas de cuidado y acompañamiento.
El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha dictado esta Orden por la que se garantiza el "mantenimiento del servicio esencial" que prestan las empresas de colectividades en los comedores escolares de gestión directa dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, ante la huelga convocada por los sindicatos LAB y ELA para los días 10, 11 y 12 de marzo. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo reafirma que el objetivo de esta medida es garantizar que ningún menor quede desatendido, preservando al mismo tiempo el derecho de huelga de las personas trabajadoras.
La convocatoria afecta al personal de cocina, office y monitores y monitoras de las empresas que prestan el servicio de comedor en 563 centros educativos, que atienden diariamente a 83 133 alumnos desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria.
Servicios mínimos
La orden, para garantizar el funcionamiento "básico y seguro" de los comedores escolares, establece unos servicios mínimos que para el personal de cocina serán de preparación de menús "sencillos, seguros y adaptados a alergias e intolerancias", con aplicación para todo el alumnado usuario del comedor y el 10 % del personal de cocina (como mínimo, una persona por centro).
Para el personal de office, que incluye montaje del comedor, recogida de mesas y limpieza, los servicios mínimos son para todo el alumnado usuario con un 10 % del personal de office (como mínimo, una persona).
En el caso del personal monitor, para Educación Infantil (Primer ciclo 2 y 3 años) será de una persona por cada nueve comensales (2 años) y una por cada 15 comensales (3 años).
En el alumnado con necesidades educativas especiales, se establece que el número de monitoras y monitores será el indispensable para garantizar su adecuada alimentación y atención. Para el resto del alumnado, se fija el 15 % del total de monitores del centro, que deberán ser organizados de forma que "se priorice el cuidado y la vigilancia de los niños y las niñas de menor edad".
Además, el personal monitor deberá cubrir no sólo el tiempo de comida, sino también las tareas de vigilancia, cuidado y acompañamiento desde la finalización de las clases de la mañana hasta el inicio de las de la tarde, incluyendo el tiempo de patio.
Te puede interesar
El precio de la vivienda se dispara un 12,3% en Euskadi en 2025
El encarecimiento ha sido mayor en la vivienda de segunda mano, que ha subido un 12,7%, mientras que la vivienda nueva se ha incrementado un 10,4%, según datos del INE.
UGT denuncia pintadas en la puerta de su despacho del Campus de Álava de EHU
El sindicado asegura que se trata de un nuevo intento de sabotaje que "se suma a una campaña de acoso por defender una posición propia".
Sanidad anuncia un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica pero CESM afirma que se mantiene la huelga
Según el comunicado publicado por el Ministerio el acuerdo da cauce a las reivindicaciones de los médicos como tener una interlocución directa para sus asuntos laborales y la mejora de la retribución de las guardias. La confederación de sindicátos médicos asegura que la única manera de desbloquear el conflicto es convocar de manera formal una reunión con todos los miembros del Comité de Huelga.
Sidenor cierra el tren de laminación de Azkoitia y traslada a 36 empleados a Cantabria
La empresa siderúrgica ha decidido unificar la producción de los trenes de laminación de Gipuzkoa y Cantabria, lo que conlleva al traslado de 36 de los 250 empleados de Azkoitia a la planta de Reinosa.
Los carburantes suman siete semanas de subidas y se encarecen hasta un 1,26 % por el conflicto en Irán
Este encarecimiento marca un cambio de tendencia ya que, durante los últimos meses, gasolina y diésel se habían abaratado un 3,5 % y más del 5 %, respectivamente. No obstante, llenar el depósito sigue costando menos que hace un año.
El Parlamento Vasco acuerda impulsar el futuro de Tubos Reunidos y defender el empleo en Aiaraldea
PNV, PSE y EH Bildu aprueban una enmienda conjunta que reclama un proyecto industrial serio y la participación de todos los agentes implicados.
Las empresas de comedores escolares ofrecen subidas salariales del 20 % en cinco años y piden desconvocar la huelga
Las monitoras están llamadas a parar los días 10, 11 y 12 de marzo ante la “falta de avances” en la negociación, según los sindicatos. Las empresas aseguran que ya han aceptado las principales reivindicaciones del colectivo.
Tubos Reunidos insiste en que es “imprescindible redimensionar” la compañía
La empresa ha mantenido en una nueva reunión su oferta de prejubilaciones desde 59 años y bajas incentivadas con 38 días por año.
¿Cómo impactará la situación de Oriente Próximo en las facturas energéticas?
El encarecimiento podría notarse más en la luz que en el gas y dependerá del tipo de contrato de cada hogar. Los hogares con tarifa fija no notarían cambios inmediatos. Quienes estén acogidos a la tarifa regulada podrían verse más expuestos.