El Gobierno Vasco fija en la huelga de comedores servicios mínimos con monitores para todo el alumnado e incluye tarea de cuidado

La orden de servicios mínimos del Gobierno Vasco para la huelga en los comedores escolares de gestión directa los días 10, 11 y 12 de marzo otorga "mayor autonomía" a los centros educativos para organizar el servicio de comedor. A diferencia de la convocatoria anterior, en el que solo se establecían monitores para el alumnado con necesides educativas especiales, para Educación Infantil -Primer Ciclo (2 y 3 años) y Segundo Ciclo (4 y 5 años) y Primer curso de Educación Primaria, esta vez, la Orden establece servicios mínimos con monitor para todo el alumnado y aclara que el personal monitor deberá cubrir también las tareas de cuidado y acompañamiento.



El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha dictado esta Orden por la que se garantiza el "mantenimiento del servicio esencial" que prestan las empresas de colectividades en los comedores escolares de gestión directa dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, ante la huelga convocada por los sindicatos LAB y ELA para los días 10, 11 y 12 de marzo. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo reafirma que el objetivo de esta medida es garantizar que ningún menor quede desatendido, preservando al mismo tiempo el derecho de huelga de las personas trabajadoras.

La convocatoria afecta al personal de cocina, office y monitores y monitoras de las empresas que prestan el servicio de comedor en 563 centros educativos, que atienden diariamente a 83 133 alumnos desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria.

Servicios mínimos

La orden, para garantizar el funcionamiento "básico y seguro" de los comedores escolares, establece unos servicios mínimos que para el personal de cocina serán de preparación de menús "sencillos, seguros y adaptados a alergias e intolerancias", con aplicación para todo el alumnado usuario del comedor y el 10 % del personal de cocina (como mínimo, una persona por centro).

Para el personal de office, que incluye montaje del comedor, recogida de mesas y limpieza, los servicios mínimos son para todo el alumnado usuario con un 10 % del personal de office (como mínimo, una persona).

En el caso del personal monitor, para Educación Infantil (Primer ciclo 2 y 3 años) será de una persona por cada nueve comensales (2 años) y una por cada 15 comensales (3 años).

En el alumnado con necesidades educativas especiales, se establece que el número de monitoras y monitores será el indispensable para garantizar su adecuada alimentación y atención. Para el resto del alumnado, se fija el 15 % del total de monitores del centro, que deberán ser organizados de forma que "se priorice el cuidado y la vigilancia de los niños y las niñas de menor edad".

Además, el personal monitor deberá cubrir no sólo el tiempo de comida, sino también las tareas de vigilancia, cuidado y acompañamiento desde la finalización de las clases de la mañana hasta el inicio de las de la tarde, incluyendo el tiempo de patio.