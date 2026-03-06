Begiraleak ikasle guztientzat eta zaintza lanak, jantokien grebarako Jaurlaritzak ezarritako zerbitzu minimoen artean
Eusko Jaurlaritzak eskola-jantokietan "funtsezko zerbitzua mantentzea" bermatzen duen agindua eman du LAB eta ELA sindikatuek martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutako grebaren aurrean. Neurri horren helburua da "adingabe bakar bat ere arretarik gabe ez geratzea bermatzea, aldi berean langileen greba-eskubidea zainduz".
Martxoaren 10ean, 11n eta 12an kudeaketa zuzeneko eskola-jantokietan deitutako greba-egunetarako Eusko Jaurlaritzak emandako gutxieneko zerbitzuen aginduak "autonomia handiagoa" ematen die ikastetxeei jantoki-zerbitzua antolatzeko.
Aurreko deialdian hezkuntza-premia bereziak zituzten ikasleentzako begiraleak ezarri ziren, baita Haur Hezkuntzarako (Lehen Zikloa, 2 eta 3 urte), Bigarren Ziklorako (4 eta 5 urte) eta Lehen Hezkuntzako lehen mailarako ere. Oraingoan emandako aginduaren arabera, ikasle guztiek izan beharko dituzte begiraleak, eta zaintza- eta laguntza-lanak ere bete beharko dituzte.
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak eman du agindua, LAB eta ELA sindikatuek martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutako grebaren aurrean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko kudeaketa zuzeneko eskola-jantokietan enpresek ematen duten "funtsezko zerbitzua mantentzea" bermatzeko. Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak berretsi duenez, neurri honen helburua da adingabe bakar bat ere arretarik gabe ez geratzea eta, aldi berean, langileen greba-eskubidea zaintzea.
Aginduak 563 ikastetxetan jantoki zerbitzua ematen duten enpresetako sukalde, office eta begiraleei eragiten die. Egunero 83.133 ikasleri ematen diete zerbitzua Haur Hezkuntzatik hasita Bigarren Hezkuntzaraino.
Gutxieneko zerbitzuak
Aginduak eskola-jantokien "funtzionamendu oinarrizko eta segurua" bermatzeko, gutxieneko zerbitzu batzuk ezarri ditu. Sukaldeko langileei dagokionez, langileen % 10 egon beharko dira lanean (gutxienez pertsona bat ikastetxe bakoitzeko) eta menu "sinpleak, seguruak eta alergia eta intolerantzietara egokituak" prestatu beharko dituzte, jantokia erabiltzen duten ikasle guztientzat.
Officeko langileen kasuan, langileen % 10ek egon beharko dute (gutxienez, pertsona bat) eta ikasle erabiltzaile guztientzat; jantokia muntatu eta jasotzeaz gain, garbiketa-lanak ere egin beharko dituzte.
Begiraleen kasuan, Haur Hezkuntzarako Lehen zikloan, 2 urteko 9 haurreko begirale bat bermatu beharko dute, eta 3 urtekoen kasuan, 15 haurreko bat.
Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, horien elikadura eta arreta egokia bermatzeko behar adina begirale egon beharko dira. Gainerako ikasleentzat, ikastetxeko monitore guztien % 15ek egin beharko dute lan, gutxienez, eta "haur txikienen zaintza eta arreta lehenesteko moduan" antolatu beharko dira.
Gainera, bazkalordu garaian ez ezik, zaintza-lanak, arreta eta laguntza-zereginak ere bete beharko dituzte begiraleek, goizeko eskolak amaitzen direnetik arratsaldeko eskolak hasi arte, jolastokiko denbora barne.
Zure interesekoa izan daiteke
Etxebizitzen prezioak % 12,3 egin du gora Euskadin 2025ean
Bigarren eskuko etxebizitzak % 12,7 garestitu dira, eta etxebizitza berriak, berriz, % 10,4, INEren datuen arabera.
UGTk salatu du EHUren Arabako Campuseko bulegoan pintadak agertu direla
Sindikatuaren esanetan, "sabotaje saiakera berri bat" izan da eta "jazarpen kanpaina bat" jasaten ari dira "jarrera propioa defendatzeagatik".
Osasun Ministerioak akordioa lortu du Medikuen Foroarekin, baina greba deialdiak bere horretan dirau
Ministerioak argitaratutako oharraren arabera, akordioak medikuen aldarrikapenei bide ematen die; lan-kontuetarako elkarrizketa zuzena izatea eta guardien ordainsaria hobetzea adostu dute. Medikuen sindikatuen konfederazioaren arabera, ordea, gatazka desblokeatzeko modu bakarra Greba Batzordeko kide guztiekin bilera formala deitzea da.
Sidenorrek Azkoitiko laminazio trena itxi eta 36 langile Kantabriara lekualdatuko ditu
Siderurgia taldeak Gipuzkoako eta Kantabriako laminazio trenen ekoizpena bateratzea erabaki du, eta, ondorioz, Azkoitian lan egiten duten 250 langileetatik 36 Reinosako lantegira lekualdatuko dituzte.
Erregaiak % 1,26 garestitu dira Irango gatazkagatik, zazpi asteko igoerari eutsita
Garestitze horrek joera-aldaketa berretsi du, azken hilabeteetan gasolina eta diesela % 3,5 eta % 5 baino gehiago merkatu zirelako, hurrenez hurren. Hala ere, depositua betetzeak duela urtebete baino gutxiago kostatzen du.
Eusko Legebiltzarrak Tubos Reunidosen etorkizuna bultzatzea eta Aiaraldean enplegua defendatzea adostu du
EAJk, PSEk eta EH Bilduk industria-proiektu serio bat eta inplikatutako eragile guztien parte-hartzea eskatzen duen zuzenketa bateratua onartu dute.
Eskola jantokietako enpresek % 20ko soldata igoera eskaini dute bost urtetan eta greba bertan behera uztea eskatu dute
Begiraleak martxoaren 10, 11 eta 12an geldituko dira, negoziazioan "aurrerapausorik eman ez delako", sindikatuen arabera. Enpresek ziurtatu dute dagoeneko onartu dituztela kolektiboaren aldarrikapen nagusiak.
Tubos Reunidosek konpainia "birdimentsionatzea ezinbestekoa" dela azpimarratu du
Enpresak bere eskaintzari eutsi dio asteazken honetako bileran: 59 urtetik aurrerako aurre-erretiroak eta sustatutako bajen eskaintzan, urteko 38 egunekin.
Zer eragin izango du Ekialde Hurbileko egoerak argindar-fakturan?
Baliteke gasa argia baino gehiago garestitzea, eta kontratu motaren araberakoa izango da. Tarifa finkoa duten etxeek ez omen dute berehalako aldaketarik nabarituko. Araututako tarifa dutenek, berriz, arrisku handiagoa izango lukete.