Jantokietako greba
Begiraleak ikasle guztientzat eta zaintza lanak, jantokien grebarako Jaurlaritzak ezarritako zerbitzu minimoen artean

Eusko Jaurlaritzak eskola-jantokietan "funtsezko zerbitzua mantentzea" bermatzen duen agindua eman du LAB eta ELA sindikatuek martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutako grebaren aurrean. Neurri horren helburua da "adingabe bakar bat ere arretarik gabe ez geratzea bermatzea, aldi berean langileen greba-eskubidea zainduz".

Eskola-jantoki bat.

Azken eguneratzea

Martxoaren 10ean, 11n eta 12an kudeaketa zuzeneko eskola-jantokietan deitutako greba-egunetarako Eusko Jaurlaritzak emandako gutxieneko zerbitzuen aginduak "autonomia handiagoa" ematen die ikastetxeei jantoki-zerbitzua antolatzeko. 

Aurreko deialdian hezkuntza-premia bereziak zituzten ikasleentzako begiraleak ezarri ziren, baita Haur Hezkuntzarako (Lehen Zikloa, 2 eta 3 urte), Bigarren Ziklorako (4 eta 5 urte) eta Lehen Hezkuntzako lehen mailarako ere. Oraingoan emandako aginduaren arabera, ikasle guztiek izan beharko dituzte begiraleak, eta zaintza- eta laguntza-lanak ere bete beharko dituzte.

Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak eman du agindua, LAB eta ELA sindikatuek martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutako grebaren aurrean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko kudeaketa zuzeneko eskola-jantokietan enpresek ematen duten "funtsezko zerbitzua mantentzea" bermatzeko. Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak berretsi duenez, neurri honen helburua da adingabe bakar bat ere arretarik gabe ez geratzea eta, aldi berean, langileen greba-eskubidea zaintzea.

Aginduak 563 ikastetxetan jantoki zerbitzua ematen duten enpresetako sukalde, office eta begiraleei eragiten die. Egunero 83.133 ikasleri ematen diete zerbitzua Haur Hezkuntzatik hasita Bigarren Hezkuntzaraino. 

Gutxieneko zerbitzuak 

Aginduak eskola-jantokien "funtzionamendu oinarrizko eta segurua" bermatzeko, gutxieneko zerbitzu batzuk ezarri ditu. Sukaldeko langileei dagokionez, langileen % 10 egon beharko dira lanean (gutxienez pertsona bat ikastetxe bakoitzeko) eta menu "sinpleak, seguruak eta alergia eta intolerantzietara egokituak" prestatu beharko dituzte, jantokia erabiltzen duten ikasle guztientzat. 

Officeko langileen kasuan, langileen % 10ek egon beharko dute (gutxienez, pertsona bat) eta ikasle erabiltzaile guztientzat; jantokia muntatu eta jasotzeaz gain, garbiketa-lanak ere egin beharko dituzte.

Begiraleen kasuan, Haur Hezkuntzarako Lehen zikloan, 2 urteko 9 haurreko begirale bat bermatu beharko dute, eta 3 urtekoen kasuan, 15 haurreko bat.

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, horien elikadura eta arreta egokia bermatzeko behar adina begirale egon beharko dira. Gainerako ikasleentzat, ikastetxeko monitore guztien % 15ek egin beharko dute lan, gutxienez, eta "haur txikienen zaintza eta arreta lehenesteko moduan" antolatu beharko dira.

Gainera, bazkalordu garaian ez ezik, zaintza-lanak, arreta eta laguntza-zereginak ere bete beharko dituzte begiraleek, goizeko eskolak amaitzen direnetik arratsaldeko eskolak hasi arte, jolastokiko denbora barne.

Grebak Lan gatazkak Umeak Hezkuntza Ekonomia

