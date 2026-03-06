MERCADO INMOBILIARIO
El precio de la vivienda se dispara un 12,3% en Euskadi en 2025

El encarecimiento ha sido mayor en la vivienda de segunda mano, que ha subido un 12,7%, mientras que la vivienda nueva se ha incrementado un 10,4%, según datos del INE.
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Etxebizitzaren prezioak % 12,3 egin du gora Euskadin 2025ean
Agencias | EITB

El precio de la vivienda ha aumentado en Euskadi una media del 12,3% en 2025 respecto al año anterior, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con estos datos, la vivienda de segunda mano ha sido la que más se ha encarecido, con un incremento del 12,7%, mientras que la vivienda nueva ha subido un 10,4% en comparación con 2024.

En el conjunto del Estado, el Índice de Precios de Vivienda ha registrado una subida anual del 12,9%, ligeramente superior a la de Euskadi. En este caso, el precio de la vivienda nueva ha aumentado un 11,2% y el de la vivienda de segunda mano un 13,1%.

Por otro lado, en comparación con el trimestre anterior, los precios de la vivienda han subido un 1,8% en el conjunto del Estado, según la estadística publicada por el INE.

