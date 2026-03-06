HIGIEZINEN MERKATUA
Etxebizitzen prezioak % 12,3 egin du gora Euskadin 2025ean

Bigarren eskuko etxebizitzak % 12,7 garestitu dira, eta etxebizitza berriak, berriz, % 10,4, INEren datuen arabera.

vivienda-alquiler-edificios-eraikinak-hiria-etxebizitza-alokairua
Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitzen prezioa batez beste % 12,3 igo da Euskadin 2025ean, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) argitaratutako Etxebizitzen Prezioen Indizearen arabera.

Datu horien arabera, bigarren eskuko etxebizitzak garestitu dira gehien, % 12,7; etxebizitza berriak, berriz, % 10,4 garestitu dira.

Estatu osoan, Etxebizitzen Prezioen Indizea % 12,9 igo da, Euskadikoa baino pixka bat gehiago. Kasu horretan, etxebizitza berrien prezioa % 11,2 igo da, eta bigarren eskukoena, % 13,1.

Bestalde, aurreko hiruhileko datuen aldean, etxebizitzen prezioa % 1,8 igo da Estatu osoan, INEk argitaratutako estatistikaren arabera.

Etxebizitza Ekonomia

