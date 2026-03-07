GIPUZKOA
La plantilla de Sidenor de Azkoitia se manifiesta para denunciar el "abandono" de la planta

Convocadas por el comité de empresa, cientos de personas han denunciado la decisión de Sidenor de cerrar el tren de laminación de la planta de Azkoitia y trasladar a 36 trabajadores a Reinosa (Cantabria).
Imagen de la marcha. Foto: EITB
La plantilla de Sidenor de Azkoitia (Gipuzkoa) se ha manifestado este sábado en la localidad contra la decisión de la compañía que dirige José Antonio Jainaga de cerrar el tren de laminación de la planta y trasladar a 36 trabajadores y trabajadoras a Reinosa (Cantabria). 

La marcha, convocada por el comité de empresa, ha recorrido las calles del municipio de Urola. 

En declaraciones a periodistas, el representante de ELA, Juan Sánchez Ávila, ha denunciado el "abandono" al que ha sido sometido la factoría desde que Sidenor la adquiriera, ya que en todo este tiempo la compañía "no ha realizado inversiones y ha destruido 200 puestos de trabajo". 

Según Sánchez, la plantilla lleva sin convenio desde enero de 2024 y todos los llamamientos para reunir a la mesa negociadora han sido en vano. "Esta protesta estaba convocada para exigir la apertura de la mesa de negociación, pero hemos cambiado las peticiones y la hacemos en defensa de los 36 trabajadores tras enterarnos de la noticia que nos sacudió el jueves" —el cierre del tren de laminación y el traslado de 36 trabajadores a la planta cántabra—, ha subrayado. 

"Tanto que habla (Jainaga) de arraigo, que lo demuestre y lo mantenga en Azkoitia", ha señalado.  

Además, el representante de ELA ha asegurado que la factoría es "muy importante para la comarca", no solo por los puestos directos, sino por los auxiliares. 

