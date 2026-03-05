INDUSTRIA
Sidenor cierra el tren de laminación de Azkoitia y traslada a 36 empleados a Cantabria

La empresa siderúrgica ha decidido unificar la producción de los trenes de laminación de Gipuzkoa y Cantabria, lo que conlleva al traslado de 36 de los 250 empleados de Azkoitia a la planta de Reinosa.

Sidenor. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Sidenorrek Azkoitiko laminazio trena itxi eta 36 langile Kantabriara lekualdatuko ditu
Sidenor ha decidido cerrar el tren de laminación de su planta de Azkoitia y unificar la producción de los trenes de laminación de Gipuzkoa y Cantabria en la factoría de Reinosa ante la "caída de los pedidos que se arrastra desde hace varios años y que ya es estructural". Este proceso conlleva al traslado de 36 personas de Azkoitia a la planta cántabra.

Según ha asegurado la empresa siderúrgica en un comunicado, esta decisión, "necesaria por la situación de mercado", no supondrá "medidas traumáticas" para la plantilla ya que 36 personas de Azkoitia "mantendrán su empleo" en la planta de Reinosa, en Cantabria, donde se concentrará ahora la actividad de los trenes de laminación.

Desde Sidenor han señalado que debido al contexto de mercado "con una caída de los pedidos que se arrastra desde hace varios años y que ya es estructural" la compañía "se ve obligada a tomar la decisión de concentrar la producción de los dos trenes de laminación en uno solo, ya que la carga de trabajo existente es insuficiente para justificar desde un punto de vista productivo y organizativo el mantenimiento en funcionamiento de ambos trenes".

Así lo ha trasladado este jueves la compañía al comité de empresa y a las secciones sindicales de Azkoitia, planta en la que trabajan 250 personas.

Desde Sidenor han recordado que en octubre de 2022 fue necesario parar el tren de laminación de Reinosa y concentrar la producción en Azkoitia, primero durante seis meses y luego de forma indefinida. Posteriormente, se reactivó la actividad en Reinosa en octubre de 2023, por una mejora de las expectativas del mercado para el año 2024.

Sin embargo, "lamentablemente dichas expectativas no se cumplieron", lo que obligó a la aplicación de un ERTE en las plantas de Azkoitia y Reinosa de abril de 2024 hasta octubre de 2025.

Desde entonces, tal y como han señalado, "se ha intentado paliar la situación con medidas de flexibilidad interna". 

