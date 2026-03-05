INDUSTRIA
Sidenorrek Azkoitiko laminazio trena itxi eta 36 langile Kantabriara lekualdatuko ditu

Siderurgia taldeak Gipuzkoako eta Kantabriako laminazio trenen ekoizpena bateratzea erabaki du, eta, ondorioz, Azkoitian lan egiten duten 250 langileetatik 36 Reinosako lantegira lekualdatuko dituzte.

SIDENOR EFE
Sidenor. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Sidenorrek Azkoitiko laminazio trena itxi eta Gipuzkoako eta Kantabriako laminazio trenen ekoizpena Reinosako lantegian bateratuko du, "egiturazkoa" den eskaera jaitsierak eraginda. Ondorioz, Azkoitiko 36 langile Reinosako lantegira lekualdatuko dituzte.

Siderurgia taldeak Gipuzkoako eta Kantabriako laminazio trenen ekoizpena bateratzea erabaki du, eta, ondorioz, Azkoitian lan egiten duten 250 langileetatik 36 Reinosako lantegira lekualdatuko dituzte.

Siderurgia alorreko konpainiak ohar bidez jakinarazi duenez, "merkatu egoerak" eragindako erabakia da eta ez du "ondorio traumatikorik" ekarriko Azkoititik Reinosara lekualdatuko dituzten 36 langileek enpleguari eutsiko diotelako.

Sidenorretik azaldu dutenez, azken urteetan eskaerak behera egin du eta "egiturazko arazo" bihurtu da. Hori dela eta, konpainiak laminazio trenen ekoizpena bateratzea erabaki du, bientzako lan karga nahikorik ez eta antolaketa eta ekoizpen ikuspegitik biei eustea ezinezkoa dela iritzita. 

Hala jakinarazi die konpainiak ostegun honetan enpresa batzordeari eta Azkoitiko atal sindikalei.

Sidenorrek gogorarazi du 2022ko urrian Reinosako laminazio trena gelditu eta ekoizpena Azkoitian kontzentratu behar izan zela, lehendabizi sei hilabeterako eta gero epe mugagabean. Ondoren, Reinosako lantegiko ekoizpenari berrekin zion 2023ko urrian, 2024rako aurreikuspenak hobetu zirelako.

Hala ere, "tamalez, itxaropen horiek ez ziren bete", eta, ondorioz, aldi baterako lan erregulazio bat aplikatu zen Azkoitiko eta Reinosako lantegietan, 2024ko apiriletik 2025eko urrira bitartean.

Ordutik, malgutasun neurriak hartuta saiatu dira egoerari aurre egiten, baina enpresaren arabera ez da nahikoa izan. 

