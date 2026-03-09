El precio del gas natural se dispara un 30% y alcanza los 69 euros
El precio del gas natural se ha disparado más de un 30 % en la apertura en los mercados europeos, hasta situarse en 69 euros por megavatio hora (MWh), impulsado por la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio.
Según datos de Bloomberg, a las 8:00 horas (7:00 GMT), el gas para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, referencia en Europa, subía un 30,02 % respecto al cierre anterior.
El repunte se produce después de que el pasado viernes el gas ya registrara una jornada volátil en la que aumentó un 5,23 % y cerró en 53,38 euros por MWh.
La subida se ha intensificado desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, una operación que ha provocado una respuesta iraní y ha extendido la tensión en Oriente Medio.
El conflicto ha generado además temor a un posible bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transita una parte relevante del comercio mundial de petróleo y gas. Esa incertidumbre sobre el suministro energético está presionando al alza los precios en los mercados internacionales.
Te puede interesar
Los taxistas vascos se movilizarán el 26 de marzo en Donostia contra el “intrusismo profesional” de Uber
La Federación Vasca del Taxi denuncia que las administraciones “toleran” la actividad de las VTC y reclama que se cumpla la normativa vigente.
Movilización de Tubos Reunidos genera importantes retenciones en las entradas a Bilbao por Enekuri y San Mamés
Durante la marcha, los trabajadores, con sus protestas, han provocado diversas afecciones de tráfico, ya que, además, han realizado sentadas en puntos como la Avenida Zunzunegi y la Plaza del Sagrado Corazón.
La plantilla de Tubos Reunidos vuelve a parar ante la reunión decisiva del ERE
La plantilla de la planta de Amurrio inició anoche nuevos paros que coinciden con la reunión decisiva entre la dirección y el comité para tratar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Si no hay acuerdo ni prórroga del periodo de consultas, este finalizará hoy.
Nuevo paro en Tubos Reunidos a partir de esta noche, coincidiendo con la última reunión negociadora
A las 22:00 horas de este domingo, comenzará una nueva tanda de paros en la planta de Amurrio. Los paros del lunes y del martes serán de 24 horas y desde el miércoles hasta el domingo pararán cuatro horas por relevo. Salvo que se decida mañana la prórroga del periodo de consultas, éste acaba mañana.
La plantilla de Sidenor de Azkoitia se manifiesta para denunciar el "abandono" de la planta
Convocadas por el comité de empresa, cientos de personas han denunciado la decisión de Sidenor de cerrar el tren de laminación de la planta de Azkoitia y trasladar a 36 trabajadores a Reinosa (Cantabria).
Preocupación entre los camioneros ante la fuerte subida del precio de los carburantes: “Llevamos oro líquido; van a empezar los robos”
La guerra en Oriente Próximo empieza a repercutir directamente en los costes del transporte, y pronto podría extenderse a otros ámbitos de la vida cotidiana. Los camioneros se muestran muy preocupados ante la fuerte subida del precio en solo una semana.
Los precios de los carburantes suben casi un 14 % en menos de una semana en Hegoalde
La escalada se ha intensificado a partir del 1 de marzo, a raíz de la guerra iniciada por EE. UU. e Israel contra Irán.
El petróleo Brent se desboca por encima de 91 dólares, con una subida del 26 % en la semana
La guerra desatada en Oriente Próximo podría llevar a que todos los exportadores de energía de la región suspendan la producción en cuestión de semanas, lo que llevaría el precio del petróleo a 150 dólares por barril y podría "hundir las economías mundiales".
Éxito de la BIEMH de este año
La bienal de la máquina-herramienta está a punto de finalizar y, aunque es un balance provisional, con 39 000 visitantes, los organizadores han destacado el éxito de esta edición para la "resiliencia".