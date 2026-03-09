El precio del gas natural se dispara un 30% y alcanza los 69 euros

El precio del gas natural se ha disparado más de un 30 % en la apertura en los mercados europeos, hasta situarse en 69 euros por megavatio hora (MWh), impulsado por la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio.

Según datos de Bloomberg, a las 8:00 horas (7:00 GMT), el gas para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, referencia en Europa, subía un 30,02 % respecto al cierre anterior.

El repunte se produce después de que el pasado viernes el gas ya registrara una jornada volátil en la que aumentó un 5,23 % y cerró en 53,38 euros por MWh.

La subida se ha intensificado desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, una operación que ha provocado una respuesta iraní y ha extendido la tensión en Oriente Medio.

El conflicto ha generado además temor a un posible bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transita una parte relevante del comercio mundial de petróleo y gas. Esa incertidumbre sobre el suministro energético está presionando al alza los precios en los mercados internacionales.