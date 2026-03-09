Gas naturalaren prezioak % 30 egin du gora eta 69 euroan dago
Prezioaren igoera Ekialde Hurbileko tentsioaren gorakadaren ondorioz gertatu da, otsailaren amaieran egindako erasoaldi militarraren eta energia-hornidura etetearen beldurra nagusitu baita.
Gas naturalaren prezioak % 30 baino gehiago egin du gora Europako merkatuetan, eta megawatt orduko (MWh) 69 euroan dago Ekialde Hurbileko gatazka gogortu egin delako.
Bloombergek emandako datuen arabera, Herbehereetako TTF merkatuan (Europan erreferentzia) hilabete batera entregatzeko gasa % 30,02 igo zen aurreko itxierarekin alderatuta.
Joan den ostiralean gasak egun hegazkorra izan zuen, % 5,23 hazi zen eta MWh-ko 53,38 euroan itxi zuten.
Igoera areagotu egin da otsailaren 28an Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia abiatu zutenetik. Iranen erantzuna eragin duen operazioak tentsioa zabaldu du Ekialde Hurbilean.
Gatazka horrek, gainera, Ormuzeko itsasartea blokeatuko den beldurra zabaldu du. Izan ere, igarobide estrategiko horretatik petrolio eta gasaren merkataritzaren zati handi bat igarotzen da. Energia-hornikuntzari buruzko ziurgabetasun hori nazioarteko merkatuetan prezioak goraka bultzatzen ari da.
