Petrolioaren prezioa gora eta gorabeherak itsas eta aire trafikoan, Ormuzko itsasarteko tentsioaren ondorioz

Ontzi enpresa nagusiek ez dute bertatik igaro nahi, eta zer gertatuko zain gelditu dira. Halaber, 3.000 hegaldi baino gehiago bertan behera utzi dituzte asteburuan Ekialde Hurbileko gatazka lehertu denetik. 

(Foto de ARCHIVO) April 29, 2024, Persian Gulf, Bushehr, Iran: An Iranian speedboat of the Basij Resistance Mobilization Force, a paramilitary volunteer militia within the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and one of its five branches, is sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade to commemorate Persian Gulf National Day near the Bushehr nuclear power plant in the seaport city of Bushehr, Bushehr province, southern Iran. Iran celebrates the anniversary of the liberation of the country's south from Portuguese occupation in 1622 as 'Persian Gulf National Day' in Bushehr on April 29, 2024. The date coincides with the anniversary of a successful military campaign by Shah Abbas, the Great of Persia, in the 17th century. This campaign drove the Portuguese navy out of Hormuz Island, after which it was named the waterway that separated the Gulf from the Sea of Oman. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 29/4/2024

Ormuzko itsasartea. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek asteburuan Iranen aurka abiatutako erasoaldia ekonomian eragina izaten hasi da. Iranek ofizialki Ormuzko itsasartea itxi ez badu ere, hainbat ontziri eraso die eta egoera horretan ontzi enpresa nagusiek ez dute bertatik igaro nahi. 

Gaur gertatuko denaren zain, azken orduetan Brent kupelaren prezioa % 6 igo da, 77 dolarreraino. Adituen arabera, Iranen aurkako erasoek jarraitzen badute, litekeena da upela 100 dolarretara igotzea. Izan ere, Iran eta Oman arteko itsasarte horretatik munduan ekoizten den petrolioaren % 20 baino gehiago igarotzen da

Ekialde Hurbilean lehertu den gatazkak ezinbestean itsas trafikoari eragin dio. Gutxienez, lau petrolio ontziri eraso egin diete Ormuzko itsasartean, eta, ondorioz  Maersk edota Mediterranean Shipping Company konpainiek beren jarduera eten dute inguru horretan. Japoniako ontzi enpresa nagusietako itsasontziak ere geldirik daude. Are gehiago, Mitsui O.S.K. enpresa japoniarraren arabera, Iranek Ormuzko itsasartean nabigatzea debekatu du, Japoniako Gobernuak oraingoz baieztatu ez duen arren. 

Itsas trafikoan ez ezik, munduko aire trafikoan gorabeherak izaten ari dira. Doha, Dubai eta Abu Dhabiko aireportuak puntu estrategikoak dira eta asteburuan gatazka lehertu zenetik 3.000 hegaldi baino gehiago bertan behera utzi dituzte. 

Halaber, ikusi egin beharko da diru merkatuek nola erantzuten duten. Esaterako, Abu Dhabiko eta Dubaiko burtsetan operazioak eten dituzte gaur biharretan. 

