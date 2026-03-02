Petrolioaren prezioa gora eta gorabeherak itsas eta aire trafikoan, Ormuzko itsasarteko tentsioaren ondorioz
Ontzi enpresa nagusiek ez dute bertatik igaro nahi, eta zer gertatuko zain gelditu dira. Halaber, 3.000 hegaldi baino gehiago bertan behera utzi dituzte asteburuan Ekialde Hurbileko gatazka lehertu denetik.
Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek asteburuan Iranen aurka abiatutako erasoaldia ekonomian eragina izaten hasi da. Iranek ofizialki Ormuzko itsasartea itxi ez badu ere, hainbat ontziri eraso die eta egoera horretan ontzi enpresa nagusiek ez dute bertatik igaro nahi.
Gaur gertatuko denaren zain, azken orduetan Brent kupelaren prezioa % 6 igo da, 77 dolarreraino. Adituen arabera, Iranen aurkako erasoek jarraitzen badute, litekeena da upela 100 dolarretara igotzea. Izan ere, Iran eta Oman arteko itsasarte horretatik munduan ekoizten den petrolioaren % 20 baino gehiago igarotzen da.
Ekialde Hurbilean lehertu den gatazkak ezinbestean itsas trafikoari eragin dio. Gutxienez, lau petrolio ontziri eraso egin diete Ormuzko itsasartean, eta, ondorioz Maersk edota Mediterranean Shipping Company konpainiek beren jarduera eten dute inguru horretan. Japoniako ontzi enpresa nagusietako itsasontziak ere geldirik daude. Are gehiago, Mitsui O.S.K. enpresa japoniarraren arabera, Iranek Ormuzko itsasartean nabigatzea debekatu du, Japoniako Gobernuak oraingoz baieztatu ez duen arren.
Itsas trafikoan ez ezik, munduko aire trafikoan gorabeherak izaten ari dira. Doha, Dubai eta Abu Dhabiko aireportuak puntu estrategikoak dira eta asteburuan gatazka lehertu zenetik 3.000 hegaldi baino gehiago bertan behera utzi dituzte.
Halaber, ikusi egin beharko da diru merkatuek nola erantzuten duten. Esaterako, Abu Dhabiko eta Dubaiko burtsetan operazioak eten dituzte gaur biharretan.
Albistea izango dira: Gatazka Iranen, Makina-Erremintaren Azoka eta martxoaren 3aren aurreko eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hizbulak Libanotik eraso dio Israeli, eta Israelgo Armadak Beirut bonbardatu du
Donald Trump AEBko presidenteak Venezuelaren antzeko trantsizioa proposatu du Iranen, eta erasoaldiak "lau aste edo gutxiago" iraun dezakeela adierazi du.
EBk ohartarazi du Ekialde Hurbilak asko duela galtzeko gerra batekin, eta "moderazioa" eskatu du
Europar Batasuneko Kanpo ministroek azken orduotako erasoak salatu dituzte, eta Ormuzko itsasartean zirkulazioa etetea saihesteko eskatu dute, besteak beste.
Irango buruzagi berriekin negoziatzeko prest agertu da Trump
"Hitz egin nahi dute, eta onartu egin dut; beraz, haiekin hitz egingo dut", adierazi du telefonoz egin dioten elkarrizketa batean. Hala ere, ez du zehaztu noiz hasiko diren negoziatzen. Bestalde, Omango Atzerri ministro Badr al Busaidik ziurtatu du Irango bere kide Abas Araqchik esan diola eginahalak egingo dituela erasoak gelditzeko eta egonkortasuna berreskuratzeko"
Khameneiren ondorengoa aukeratu arte herrialdea zuzenduko duen triunbiratua osatu du Iranek
Lehen begiratuan, badirudi Alireza Arafi klerikoa Irango kupulatik eta segurtasun estamentutik urrun dagoela, baina oso inplikatuta dago klerikoen eguneroko zereginetan.
Ziurgabetasuna nagusi hegaldiak bertan behera geratu eta harrapatuta geratu diren euskal herritarren artean
Dozenaka hegaldi bertan behera geratu dira azken orduotako erasoen ondoren, eta milaka turistak ez dakite noiz itzuli ahal izango diren etxera.
Hainbat pertsona hil dira Israel eta Iranen arteko eraso trukean
Alde batetik, Israelek hainbat eraso burutu ditu gaur Teheranen. Bestalde, bederatzi pertsona hil dira Israel erdialdean misil batek jota. Gainera, AEBko hiru militar zendu dira estatubatuarrek eta israeldarrek Iranen aurkako operazioa abiatu zutenetik.
Iranek Khameneiren heriotza baieztatu, eta operazio militar handia agindu du mendekatzeko
Ia 40 urtez agintean egon ostean, Pezexkian presidentea buru duen kontseilu baten esku geratuko da boterea, eta Alireza Arafi izango da jarduneko aiatola. Trumpek uste du orain bide diplomatikoa errazagoa dela, baina ohartarazi duenez, Iranek hitza betez gero, "sekula ikusi gabeko indarrarekin" erantzungo du.
Gutxienez sei pertsona hil dira AEBk Pakistanen duen kontsulatuaren aurrean izandako protestetan
Ehunka manifestari AEBko egoitza diplomatikoari eraso egiten saiatu dira, Iranen aurkako erasoa eta Ali Khamenei aiatolaren hilketa salatzeko.