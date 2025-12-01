POTENTZIEN LEHIA HANDIA

Ormuzko itsasartea, tentsio handieneko puntua energiaren munduko mapan

Mikel Reparaz Iran eta Oman artean dagoen Ormuzko itsasartea
Mikel Reparaz, EITBko nazioarteko arloko arduraduna, Ormuzeko itsasartean
Ur lasaiak izan arren, munduko ekaitz geopolitiko handienaren erdigunean daude. Iran eta Oman arteko itsasarte horretatik munduan ekoizten den petrolioaren % 20 baino gehiago garraiatzen dute, planeta osoan saltzeko. Azken hamarkadetan Pertsiako golkoan izan diren inbasio eta gerrak ulertzeko ezinbesteko lekua da.

Iran Petrolio Energia Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Ekonomia Munduko albisteak

AEB eta Txina Panamako kanala kontrolatzeko lehian ari dira, munduko merkataritzaren giltzarria baita

Bide hau urrats estrategikoa da, eta, hori dela eta, bi potentzia handik kontrolatu nahi dute. Batetik AEB dago, duela mende bat baino gehiago kanala eraiki zuen herrialdea, eta bestetik, Txina. Munduko merkataritzaren % 5 bertatik igarotzen da, Hego Amerika inguratzea saihesteko, eta horrek onura handiak ematen dizkio Panamari, duela 26 urtetik kanala kontrolatzen duen herrialdeari.

