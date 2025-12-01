Ormuzko itsasartea, tentsio handieneko puntua energiaren munduko mapan
Ur lasaiak izan arren, munduko ekaitz geopolitiko handienaren erdigunean daude. Iran eta Oman arteko itsasarte horretatik munduan ekoizten den petrolioaren % 20 baino gehiago garraiatzen dute, planeta osoan saltzeko. Azken hamarkadetan Pertsiako golkoan izan diren inbasio eta gerrak ulertzeko ezinbesteko lekua da.
Marco Rubiok "produktibotzat" jo du Ukrainako ordezkariekin Floridan egindako bilera
Dena dela, AEBko diplomaziaren buruak esan du oraindik "asko" dagoela egiteko. Halaber, bakeak Ukraina “subiranoa eta independentea” izatea eta herrialdeak “benetako oparotasuna” eskuratu ahal izatea bermatu behar duela gaineratu du.
Netanyahuk indultua eskatu du ustelkeriagatik duen epaiketa geldiarazteko
Lehen ministroak "interes nazionala" argudiatu du Israelgo krisi politikoaren erdian, eta bere ministroen babes jaso du, herrialdeak prozesu judizialak polarizatuta jarraitzen duen bitartean.
Venezuelak atzerrian daudenen itzulera errazteko plana iragarri du
Mundu osoko hainbat hegazkin konpainiak bertan behera utzi dituzte Latinoamerikako herrialdearekiko konexioak, AEB eta Venezuelaren arteko tentsioa areagotu ostean edozein unetan has litekeen inbasio baten beldur direlako.
Munduaren kontrola jokoan: hauek dira AEBk eta Txinak eskuratu nahi dituzten bost puntu nagusiak
Mundua Ukrainara eta Gazara begira dagoen bitartean, AEBk eta Txinak gerra isila dute planetaren nagusitasun komertzial, militar eta teknologikoagatik. Panamako kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako Itsasoa, Ozeano Barearen hegoaldea eta Groenlandia dira bi potentziek gogokoen dituzten gune geografikoak, "mundua nork gobernatzen duen" argitzeko lasterketa batean.
AEB eta Txina Panamako kanala kontrolatzeko lehian ari dira, munduko merkataritzaren giltzarria baita
Bide hau urrats estrategikoa da, eta, hori dela eta, bi potentzia handik kontrolatu nahi dute. Batetik AEB dago, duela mende bat baino gehiago kanala eraiki zuen herrialdea, eta bestetik, Txina. Munduko merkataritzaren % 5 bertatik igarotzen da, Hego Amerika inguratzea saihesteko, eta horrek onura handiak ematen dizkio Panamari, duela 26 urtetik kanala kontrolatzen duen herrialdeari.
Torturekin lotutako salaketak modu "inpartzial" eta "eraginkorrean" iker ditzala eskatu dio NBEk Israeli
Israelgo barne legeriak tortura delitua tipifikatzen duen tresnarik ez duela kiritikatzen du NBEren dokumentuak. Are, "beharrizan egoeraren defentsa" deiturikoari jarraikiz, indar polizial eta militarrek beren erantzukizuna salbuets dezaketela, galdeketetan indarkeria erabili arren.
Trumpek iragarri du Venezuelako aire espazioa itxita dagoela
'The New York Times' egunkariak Trumpen eta Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen arteko elkarrizketa baten berri eman ostean zabaldu du mezua. Venezuelak eta AEBk ez dute deia egon denik baieztatu, ezta ezeztatu ere.
Israelgo Armadak bi palestinar armagabe hil ditu Zisjordanian
Arropa altxatu eta eskuak agerian zituzten bi palestinar eraikin batetik irteten erakusten ditu Zisjordaniako Jenin hirian grabatutako bideo honek. Lurrean etzatera behartu ostean, ostikadak eman, sarrerara itzultzera behartu eta tiro batzuk entzuten dira. Agintariek ez dute hilketari buruzko bertsio ofizialik eman.
128 dira jada Hong Kongeko sutean hildakoak, eta 200 bat lagunek desagertuta jarraitzen dute
Sua joan den asteazkenean piztu zen etxebizitza batean. Suhiltzaileek jakitera eman dutenez, suteen aurkako alarmek ez zuten behar bezala funtzionatu. Orain arte, agintariek bost pertsona atxilotu dituzte, tragediaren ustezko erantzule direlakoan.