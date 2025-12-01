EL GRAN TABLERO MUNDIAL
El estrecho de Ormuz, el punto más tenso y turbulento del mapa energético mundial

Mikel Reparaz, responsable del área internacional de EITB, en el Estrecho de Ormuz
Euskaraz irakurri: Ormuzko itsasartea, tentsio handiko puntua munduko energiaren mapan
Por estas aguas aparentemente tranquilas y estrechas entre Irán y Omán circula más del 20% del petróleo global. Se trata de un lugar imprescindible para entender las invasiones y guerras que han asolado el golfo Pérsico durante las últimas décadas.

Irán Petróleo Energía Estados Unidos Donald Trump Economía Internacional

