La tensión en el estrecho de Ormuz dispara el crudo y paraliza rutas marítimas y aéreas

Las principales navieras han suspendido su actividad en la zona y más de 3.000 vuelos han sido cancelados desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo
(Foto de ARCHIVO) April 29, 2024, Persian Gulf, Bushehr, Iran: An Iranian speedboat of the Basij Resistance Mobilization Force, a paramilitary volunteer militia within the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and one of its five branches, is sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade to commemorate Persian Gulf National Day near the Bushehr nuclear power plant in the seaport city of Bushehr, Bushehr province, southern Iran. Iran celebrates the anniversary of the liberation of the country's south from Portuguese occupation in 1622 as 'Persian Gulf National Day' in Bushehr on April 29, 2024. The date coincides with the anniversary of a successful military campaign by Shah Abbas, the Great of Persia, in the 17th century. This campaign drove the Portuguese navy out of Hormuz Island, after which it was named the waterway that separated the Gulf from the Sea of Oman. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 29/4/2024
Embarcaciones en el Estrecho de Ormuz. Foto: Europa Press
La escalada de tensión en el estrecho de Ormuz empieza a tener un impacto económico global, con el encarecimiento del crudo y graves alteraciones en el transporte marítimo y aéreo.

Por un lado, el precio del barril de Brent ha subido un 6% en las últimas horas y se sitúa en 77 dólares, aunque desde el sábado ha llegado a rozar los 80. Los analistas advierten de que, si continúan los ataques, podría alcanzar los 100 dólares, en un contexto en el que el 20% del petróleo mundial transita por esta vía estratégica.

La situación en el tráfico marítimo se ha deteriorado rápidamente. Al menos cuatro petroleros han sido atacados, lo que ha llevado a grandes compañías como Maersk o Mediterranean Shipping Company a suspender temporalmente su actividad en la zona. A estas decisiones se han sumado navieras japonesas, mientras que la compañía Mitsui O.S.K. Lines asegura que Irán ha prohibido el tránsito por el estrecho, extremo que el Gobierno de Japón no ha confirmado por el momento.

En paralelo, el tráfico aéreo también se ha visto gravemente afectado, con 110 vuelos cancelados solo en las últimas horas. El mayor impacto se ha registrado en Dubái, donde se ha cancelado el 98% de las operaciones, seguido de Doha y Abu Dabi. En total, más de 3.000 vuelos han sido suspendidos desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo.

Otra consecuencia directa de la crisis es la paralización de los mercados financieros en Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades han suspendido las operaciones en las bolsas de Abu Dabi y Dubái al menos durante este lunes y martes, en un intento de contener la volatilidad.

Pese a la gravedad de la situación, desde Japón aseguran que, por ahora, no se han detectado problemas de suministro, aunque reconocen que siguen de cerca la evolución del conflicto en una región clave para sus importaciones energéticas.

Washington (United States), 30/01/2026.- US President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office at the White House, Washington, DC, USA, 30 January 2026. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán

"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica. No obstante, no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores omaní ha asegurado que su homólogo iraní le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad"

TEHRAN (Iran (Islamic Republic Of)), 01/03/2026.- Mourners react following the death of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei; at Enqelab Square in Tehran, Iran, 01 March 2026. According to a statement from Iranian state media issued on 01 March 2026, Khamenei was killed in an airstrike during a joint United States (US) and Israeli military campaign that began on 28 February 2026. (Estados Unidos, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza

Después de casi 40 años de mandato, el mando queda ahora en manos de un consejo con el presidente Pezeshkian a la cabeza y el ayatolá Alireza Arafi como sustituto interino de Jameneí, y Trump cree que ahora es más fácil la vía diplomática. Sin embargo, Trump ha amenazado con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a los EE. UU.

