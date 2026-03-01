Incertidumbre entre los vascos confinados en hoteles tras cancelarse sus vuelos
Decenas de vuelos han sido cancelados tras los ataques cruzados, y miles de turistas no saben cuándo podrán regresar a sus casas.
Fallecen varias personas en el cruce de ataques entre Israel e Irán
Al parecer, se trata de ataques contra edificios oficiales, entre ellos la sede la Media Luna Roja y la televisión estatal iraní.
¿Cómo va a ser el proceso para sustituir a Jameneí?
Ryma Sheermohammadi, experta en sociopolítica iraní y geopolítica, ha analizado en "Teleberri" de ETB la nueva etapa que afronta Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí. Así se están viviendo estas horas de máxima tensión.
Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza
Después de casi 40 años de mandato, el mando queda ahora en manos de un consejo con el presidente Pezeshkian a la cabeza y el ayatolá Alireza Arafi como sustituto interino de Jameneí, y Trump cree que ahora es más fácil la vía diplomática. Sin embargo, Trump ha amenazado con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a los EE. UU.
Al menos seis muertos en las protestas ante el Consulado de EE. UU. en Pakistán por la muerte de Jamenei
Cientos de manifestantes han intentado asaltar la sede diplomática norteamericana en proitesta por el ataque contra Irán y el asesinato de su líder, el ayatolá Ali Jameneí.
Las iraníes que viven en Euskadi están "entre el miedo y la esperanza" ante el ataque
Shima, iraní que lleva 17 años en Bilbao, y Masha, afincada desde hace 7 años en Bizkaia, no ocultan sus sentimientos encontrados ante el ataque de Israel y EE. UU. Por un lado, lo viven con "esperanza" porque quieren el fin de régimen iraní, aunque temen una guerra y las consecuencias que esta podría tener entre sus allegados.
El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, podría haber muerto en los ataques
"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel este sábado contra la República Islámica de Irán.
El estrecho de Ormuz, en el punto de mira tras los ataques contra Irán
Se trata de una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo, por donde se transporta cerca del 20 % de la producción mundial de crudo y también de gas. Cada día transitan un promedio de 144 buques.
La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán
Teherán ha elevado a 85 las víctimas en un colegio de Minab y ha calificado de “acto bárbaro” la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.
Al menos 57 niñas mueren en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán
En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.