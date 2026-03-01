IRANEN AURKAKO ERASOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ziurgabetasuna nagusi hegaldiak bertan behera geratu eta harrapatuta geratu diren euskal herritarren artean

BARÉIN, 28/02/2026.- Vista de una columna de humo en Baréin. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin. EFE
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Dozenaka hegaldi bertan behera geratu dira azken orduotako erasoen ondoren, eta milaka turistak ez dakite noiz itzuli ahal izango diren etxera.

Iran Israel Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X