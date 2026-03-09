CONFLICTO LABORAL
Los taxistas vascos se movilizarán el 26 de marzo en Donostia contra el “intrusismo profesional” de Uber

La Federación Vasca del Taxi denuncia que las administraciones “toleran” la actividad de las VTC y reclama que se cumpla la normativa vigente.
SAN SEBASTIÁN, 18/02/2026.- Una presona utiliza la aplicación de Uber este miércoles en San Sebastián. Uber inicia hoy su actividad en la capital guipuzcoana, donde ofrecerá servicios urbanos y trayectos que tengan inicio o destino en la capital donostiarra con una flota integrada por treinta vehículos eléctricos. Fuentes de la compañía han indicado a EFE que Uber recala en Gipuzkoa con licencias VTC otorgadas por la Diputación de Bizkaia. EFE/Javier Etxezarreta
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Euskal taxilariak martxoaren 26an mobilizatuko dira Donostian Uberren "intrusismo profesionalaren" aurka
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los taxistas de Euskadi están llamados a movilizarse el próximo 26 de marzo en Donostia-San Sebastián para protestar contra lo que consideran “intrusismo profesional” por parte de plataformas como Uber. La convocatoria ha sido realizada por la Federación Vasca del Taxi, que exige a las administraciones públicas que hagan cumplir la normativa que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

En un comunicado, la federación ha denunciado que la Administración pública “continúa tolerando” prácticas que, a su juicio, perjudican al sector del taxi, y ha criticado la “falta absoluta de interés” del equipo de gobierno municipal de San Sebastián para garantizar que las VTC cumplan el marco normativo vigente.

Además, el colectivo ha señalado que la actividad de plataformas como Uber no revierte fiscalmente en Euskadi, ya que la compañía tiene su domicilio fiscal en los Países Bajos y declara allí sus ingresos. A esto se suma, según la federación, que muchas de las empresas que operan con licencias VTC tienen su sede en Madrid, por lo que tampoco tributan en el territorio vasco.

Los representantes del taxi también han criticado las condiciones del servicio prestado por estas plataformas, que consideran “precarias” tanto para las personas usuarias como para los trabajadores, y han advertido de que Euskadi tiene un margen limitado de actuación al tratarse de una competencia estatal.

Por otro lado, han lamentado que, pese a que los responsables políticos manifiestan su apoyo al taxi y al cumplimiento de la normativa, esas declaraciones “no se traducen en medidas efectivas”, a diferencia de lo que, aseguran, ha ocurrido en ciudades como Vigo o Pamplona, donde se han realizado inspecciones y controles que han derivado en sanciones e inmovilización de vehículos.

La Federación Vasca del Taxi ha advertido de que no va a tolerar lo que considera una “connivencia” entre instituciones públicas y plataformas VTC, por lo que la movilización del 26 de marzo será el inicio de un calendario de protestas que la junta directiva del colectivo concretará en las próximas semanas.

Los taxistas donostiarras advierten que Uber solo tiene licencia "para ofrecer servicios interurbanos, no urbanos"

Roberto Azofra, presidente de Donostialdea Sociedad de Servicios y vicepresidente de Agitax, ha pedido a las autoridades municipales que realicen inspecciones sabiendo que Uber está ofreciendo servicios urbanos ilegalmente. 

Roberto Azofra, Taxis Donostialdea
18:00 - 20:00
Los taxistas donostiarras advierten que Uber solo tiene licencia "para ofrecer servicios interurbanos, no urbanos"
Taxis Donostia-San Sebastián Economía

X