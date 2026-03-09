LAN-GATAZKA
EAEko taxilariak martxoaren 26an mobilizatuko dira Donostian Uberren "intrusismo profesionalaren" aurka

Taxien Euskal Federazioak azpimarratu du administrazioek alokairuko auto gidaridunen jarduera "onartzen" dutela, eta indarrean dagoen araudia betetzea eskatu du.

SAN SEBASTIÁN, 18/02/2026.- Una presona utiliza la aplicación de Uber este miércoles en San Sebastián. Uber inicia hoy su actividad en la capital guipuzcoana, donde ofrecerá servicios urbanos y trayectos que tengan inicio o destino en la capital donostiarra con una flota integrada por treinta vehículos eléctricos. Fuentes de la compañía han indicado a EFE que Uber recala en Gipuzkoa con licencias VTC otorgadas por la Diputación de Bizkaia. EFE/Javier Etxezarreta
Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko taxilariak martxoaren 26an mobilizatuko dira Donostian, Uber bezalako plataformek "intrusismo profesionaltzat" jotzen dutenaren aurka protesta egiteko. Deialdia Taxiaren Euskal Federazioak egin du, eta administrazio publikoei eskatzen die gidaridun garraio-ibilgailuen (GTI) jarduera arautzen duen araudia betearazteko.

Federazioak ohar batean salatu duenez, Administrazio publikoak taxiaren sektoreari kalte egiten dioten praktikak "onartzen" jarraitzen du, eta Donostiako udal-gobernuko taldeak GTIek indarrean dagoen arau-esparrua betetzen dutela bermatzeko duen "erabateko interes falta" kritikatu du.

Gainera, kolektiboak adierazi duenez, Uber bezalako plataformen jarduera ez da fiskalki Euskadira itzultzen; izan ere, konpainiak Herbehereetan du egoitza fiskala eta bertan aitortzen ditu diru-sarrerak. Horrez gain, federazioaren arabera, GTI lizentziekin lan egiten duten enpresa askok Madrilen dute egoitza, eta, beraz, EAEn ere ez dute zergarik ordaintzen.

Taxiaren ordezkariek plataforma horiek emandako zerbitzuaren baldintzak ere kritikatu dituzte, erabiltzaileentzat zein langileentzat "prekarioak" direlako, eta ohartarazi dute Euskadin jarduteko tarte mugatua duela, Estatuaren eskumena delako.

Bestalde, arduradun politikoek taxiari eta araudia betetzeari babesa adierazten dioten arren, esan dute adierazpen horiek ez direla "neurri eraginkorrak", Vigon eta Iruñean ez bezala. Izan ere, hainbat ikuskapen eta kontrol egin dituzte, eta zigorrak eta ibilgailuak geldiaraztea eragin dute.

Taxien Euskal Federazioak ohartarazi du ez duela onartuko erakunde publikoen eta GTI plataformen arteko "adostasuna", eta, beraz, martxoaren 26ko mobilizazioa protesta-egutegi baten hasiera izango dela, eta kolektiboaren zuzendaritza-batzordeak datozen asteetan zehaztuko duela egutegi hori.

Donostiako taxilariek ohartarazi dute Uberrek hiriarteko zerbitzua eman dezakeela soilik

Roberto Azofrak, Donostialdea Sociedad de Servicios elkartearen presidente eta Agitaxen lehendakariordeak, ikuskapenak egiteko eskatu die udal agintariei, jakinda Uber, legez kanpo, hiri barruan zerbitzuak eskaintzen ari dela. 

Roberto Azofra, Taxis Donostialdea
18:00 - 20:00
Donostiako taxilariek ohartarazi dute Uberrek hiriarteko zerbitzua eman dezakeela soilik
Taxiak Donostia Ekonomia

