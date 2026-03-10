BIZKAIA
'Bizkaia Crowdlending': nuevo sistema de financiación para pequeñas empresas de Bizkaia

Euskaraz irakurri: ‘Bizkaia Crowlending’: Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzazio sistema berria
La Diputación Foral y Elkargi ponen en marcha un nuevo sistema de financiación para que las pequeñas empresas vizcaínas tengan más fuentes de ingresos. Los ciudadanos podrán financiar sin riesgo, pues las aportaciones tendrán la plena garantía de Elkargi.

El Brent baja de la barrera de los 90 dólares ante las declaraciones de los líderes mundiales sobre la guerra de Irán

En la víspera, el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares, pero tras las declaraciones de Trump asegurando que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" comenzó la recesión del precio del crudo, hasta quedar en torno a los 86 dólares. Los mercados del gas natural y la electricidad también se están tranquilizando, el gas baja casi un 9 % y el precio de la electricidad descenderá el miércoles un 24 %.

Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"

Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.

