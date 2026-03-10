'Bizkaia Crowdlending': nuevo sistema de financiación para pequeñas empresas de Bizkaia
La Diputación Foral y Elkargi ponen en marcha un nuevo sistema de financiación para que las pequeñas empresas vizcaínas tengan más fuentes de ingresos. Los ciudadanos podrán financiar sin riesgo, pues las aportaciones tendrán la plena garantía de Elkargi.
