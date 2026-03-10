BIZKAIA
'Bizkaia Crowdlending': Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzazio sistema berria

Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzazio sistema berri bat jarri dute martxan Foru Aldundiak eta Elkargik. Herritarrek aukera izango dute enpresa txikiak arriskurik gabe finantzatzeko. Izan ere, ekarpenek Elkargiren berme osoa izango dute.

