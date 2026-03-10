'Bizkaia Crowdlending': Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzazio sistema berria
Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzazio sistema berri bat jarri dute martxan Foru Aldundiak eta Elkargik. Herritarrek aukera izango dute enpresa txikiak arriskurik gabe finantzatzeko. Izan ere, ekarpenek Elkargiren berme osoa izango dute.
Aurreakordioa lortu dute eskola jangeletako negoziazioan, eta greba deialdia bertan behera geratu da
LABek jakinarazi duenez, "lan, soldata eta gizarte arloko hobekuntza garrantzitsuak" jasotzen ditu akordioak, eta "lorpen historikoa" da. Bere aldetik, ELAk aurreratu du ez duela sinatuko ituna, "langileek eskatutako gutxienekoak betetzen ez dituelako betetzen".
Erregaien prezioen igoera gainbegiratzen ari da Espainiako Gobernua, arau-hausterik izan den argitzeko
Facua kontsumitzaileen elkarteak salatu du Irango gerra baliatzen ari direla gasolindegiak, prezioak puzteko. Jokabide "espekulatibo" horren aurrean, esku hartzeko eskatu dio Espainiako Gobernuari.
Imanol Pradales, Hithium enpresari buruz: "Nafarroarako ona dena gure herrirako ona da"
Pradales lehendakariak publikoki zoriondu ditu Maria Chivite presidentea eta Irujo sailburua, nahiz eta aitortu Eusko Jaurlaritzak ere lan handia egin duela Hithiumen proiektua Euskadira erakartzeko. Nafarroa aukeratzea "oso albiste ona" dela esan du, eta gogorarazi du "Europako beste edozein tokitan" lur har zezakeela.
EAEko automobilgintza sektoreak 24.853 milioi euro fakturatu zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 1,9 gutxiago
Euskadiko automobilgintza klusterrak (Acicae) jakinarazi duenez, emaitza horiek etorri dira EAEk presentzia handia duten zenbait merkatutan, hala nola Europan eta Ipar Amerikan, ibilgailuen ekoizpena gelditu egin delako.
Talgok 200 langile kontratatzeko prozesua abiatu du Araban
Erdi-mailako edo goi-mailako profil industrialeko langileak eta ingeniariak kontratatuko ditu enpresak. Egun 700 behargin inguru dituen Ribabellosako lantegiaren gaitasun industriala handitu nahi dute, sei mila milioi euroko eskaera-zorroari aurre egiteko.
Iñigo Ansola: "Poztu egiten nau inbertsio handi bat Euskal Herrira etortzeak"
Txinako Hithium Energy enpresak Euskadira etortzeko asmoa alde batera utzi eta Nafarroaren alde egin duela jakin ostean, Bizkai Buru Batzarraren presidente Iñigo Ansolak esan du ez dela sartuko lurraldeen arteko lehian. Nafarroagatik pozten dela adierazi du, Txinako enpresa Foru Erkidegoan egoteak EAEn ere eragin positiboa izango duela uste duelako Ansolak.
"Arrakasta-istorio bat" abian, Hithium Nafarroan ezarriko baita
Maria Chivitek atzoko iragarpena formalizatu du, eta akordioa "zuhurtziaz" lantzen ari direla nabarmendu du, besteak beste, lantegia non kokatuko den erabakitzeke baitago. Aukeraketa bat dator Nafarroako politikek energian eta enplegua sortzearen alde egin duten apustuarekin, baita Hithiumek Europara hedatzeko duen nahiarekin ere.
Donostiako Radio Taxi eta sagardotegiek txotx denboraldian garraioa indartzea adostu dute
Tokiko taxilariekin koordinatuta eta Erregimen Bereziko Eremua aktibatuta, Donostialdeko zerbitzua bermatuko da.
Volkswagen Taldearen irabaziak % 44,3 murriztu ziren 2025ean, 6.900 milioi euroraino
AEBko muga-zergek, Porscheren produktuen estrategiaren doikuntzarekin lotutako gastuek, dibisen arteko aldeek eta prezioen konbinazioaren ondorioek eragin dute mozkinak urriagoak izatea. Hala ere, salmenten ondoriozko diru-sarreren kopurua egonkor izan da.